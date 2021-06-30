حماة الوطن يطلق 15 طائرة بالون في سماء الأقصر احتفالا بذكرى 30 يونيو

نظم حزب حماة الوطن اليوم احتفالية كبرى بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو بإطلاق 15 طائرة بالون حلقت فى سماء محافظة الأقصر.

جاء ذلك بناء علي توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والفريق أسامه الجندي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم وبمشاركة المهندس سامح فوزي رئيس لجنة الطيران المدني بالحزب.

وقال العمدة علاء إمام راجح الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر ان هذه الاحتفالية الكبرى فريدة من نوعها لم تحدث من قبل للاحتفال بثورة 30 يونيو وذلك بإطلاق ١٥بالون طائر حلقت فى سماء محافظة الأقصر حاملة للأعلام المصرية حاملة معها اجمل التهاني من حزب حماة الوطن بالأقصر لشعب مصر العظيم وصورة القائد والرئيس عبد الفتاح السيسى واللوجو الخاص لحزب حماة الوطن والذى يحمل شعار "معا نحميه.. معا نبنيه".

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