الزراعة: رئيسا البحوث الزراعية والصحراء يتفقدان محطة بحوث مريوط بالاسكندرية

لمتابعة هجن الطماطم

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركزي البحوث الزراعية والصحراء بتكثيف العمل البحثي المشترك لخدمة القطاع الزراعي وزيادة المردود الاقتصادي للبحوث التطبيقية من خلال استنباط هجن مصرية من تقاوي الخضر او المحاصيل الحقلية لتحقيق طموحات الدولة المصرية من العمل الزراعي وتطوير اقتصاديات هذا القطاع الحيوي.

وقام د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية وأمينا عام المركزين بزيارة محطة بحوث مريوط بالاسكندرية، وبحثوا مجالات التنسيق وأوجه التعاون بين المركزين ومتابعة إنتاج هجن للطماطم بمحطة بحوث مريوط والتي تشرف عليها الدكتورة زينب السقا أستاذ تربية الخُضر بمريوط.

وأكدا أن العمل الجماعي يستهدف التطبيق الجيد للبحوث لخدمة القطاع الزراعي موضحين ان هذه الزيارة والتي تأتي لأول مرة بالتنسيق بين رئيسي أكبر مركزين بحثين تابعين لوزارة الزراعة تأكيد لنجاح تكليفات وزير الزراعة السيد القصير بضرورة تركيز الجهود البحثية علي العمل الجماعي وعدم العمل الفردي بما ينعكس علي مردود البحوث العلمية التطبيقية التي ينفذها الباحثون في المركزين.



وتم خلال اللقاء إستعراض مختلف الأنشطة البحثية والتنموية والمجتمعية بمحطة بحوث مريوط، والتي عرضها الدكتور عادل سليمان مدير المحطة من أجل خدمة المواطنين والمزارعين سواء كانت منتجات غذائية بأسعار مخفضة أو إستشارات ودعم فني في مختلف المجالات الزراعية وكذلك التحليلات المعملية للمياه والتربة والأعلاف بالإضافة إلى تدريب الألاف من شباب طلاب الجامعات والخريجين والكوادر الفنية الزراعية في الهيئات المختلفة.