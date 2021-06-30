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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 715 حكما و 539 مخالفة مرورية و 18 قضية تموينية بأسوان

حملة أمنية- أرشفية
حملة أمنية- أرشفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأربعاء حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (3) متهمين وبحوزتهم كمية من البانجو تزن (400) جرام  و (11) قرص مخدر ، علاوة علي ضبط سلاح أبيض .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 715 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (101) حكم حبس جزئي، و( 26 ) حكم حبس مستأنف، و( 385 ) أحكام غرامات، و( 202 ) أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط حالة جنايات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 18 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى ضبط قضية لإستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 4 قضايا قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، فضلاً عن 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 539 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 84 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 91 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 103 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان اللواء عصام عثمان مديرية امن اسوان

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