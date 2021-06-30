برلماني: على الأندية الكبرى ولاعبي كرة القدم مساندة الدولة في تطوير الريف

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي أثناء تفقده المعدات والمركبات الهندسية فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، مؤكدًا أن اهتمام الرئيس السيسي بإطلاق هذه المبادرة، إلى جانب الاهتمام بالمواطن المصري، امتدادًا لاهتمامه بتطوير العشوائيات، خير دليل على أن الأمور تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة أهدافها.

وأكد أن ملف تطوير العشوائيات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعد من الملفات التي أحرزت فيها الدولة المصرية خطوات جادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ، مشيرًا إلى أنه فى نفس الوقت يتم توفير اعتمادات مالية ضخمة فى سبيل تطوير هذه المناطق التي تعد موروث ثقيل من العقود السابقة ، حملت القيادة السياسية على عاتقها مهمة الإصلاح بخطوات جادة، وضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

يطالب لاعبى الكرة بالمساهمة

وطالب عبد الفتاح يحيي فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد “ ، منظمات المجتمع المدني ، ورجال الأعمال ، والأندية الكبرى ، علاوة على لاعبي كرة القدم ، وأصحاب المستشفيات والمدارس الخاصة أيضًا، بضرورة الاصطفاف حول توجهات الدولة فى المرحلة الحالية، والاستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساهمتهم طواعية في هذا المشروع ، معقبًا: ”ده مشروع قومي وعلى الجميع المساهمة فيه”.

واستطرد: على المجتمع المدني أن يثبت وجوده مع الدولة ، لاسيما رجال الأعمال ، مشيرا إلى أن الدولة منحت لهم العديد من الاستثمارات ، الحوافز ، والإعفاءات الجمركية، وكذا الضريبية ، وغيرها من الامتيازات الأخرى.

القاطنون بالريف المصري يمثلون الشريحة العريضة من الشعب

وأشار أمين قوى عاملة النواب إلى أن هؤلاء القاطنين بالريف المصري ، يمثلون الجزء الأكبر، والشريحة العريضة من الشعب المصري ، لذا كان لزاماً على الدولة المصرية أن تضع هذه الفئة نصب أعينها للوصول بخدمة المواطن إلى العالمية ، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة ، من أقوى المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسي ، وسيشهد العالم كله بما تم من إنجازات ، وتطوير للريف المصري ، بعد ما عاني الإهمال طيلة عقود طويلة .

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس السيسى، إننا نطلب من أهالينا أن يتحملونا أثناء عمليات التطوير في الريف من الحفر والتنظيم حتى نستطيع إنجاز العمل فى أسرع وقت.

وأشار الرئيس السيسى، خلال تفقده صباح اليوم المعدات والمركبات الهندسية فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، إلى أننا نطلب من أهالى الريف أيضاً أن تساعدونا فى بناء أكثر من دور للبيت الريفي، لافتاً إلى أنه حدّد بناء نصف مليون بيت فى المرحلة الأولى .

وتابع الرئيس السيسى، أننا نحتاج مساعدات أهل القرى، ومنظمات المجتمع المدنى، لاستكمال مبادرة حياة كريمة لأهالينا فى الريف المصرى.