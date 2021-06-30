الرئيس: ثورة 30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ثورة 30 يونيو نموذجاً فريداً فى تاريخ الثورات الشعبية؛ حيث جسدت معانى وقيماً غالية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته المذاعة اليوم للشعب المصرى بمناسبة 30 يونيو، أن أهمها قدرة الشعب المصرى على تجاوز ما يتعرض له من تحديات.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه ما كان على الشعب المصرى القدرة فى التغلب على التحديات إلا بوحدته واستقرارة الوطنى.

وتابع الرئيس السيسى، أن الشعب المصرى لا يخفى عليه أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قواتها الشاملة على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن قوات الجيش والشرطة البواسل نجحت فى محاصرة الإرهاب وكسر شوكة، ومحاولات بث عدم الاستقرار.