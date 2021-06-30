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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس محمد صلاح فقط .. شوبير يعلن غياب لاعب مصرى مهم عن أولمبياد طوكيو

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات ما يثار حول قائمة المنتخب الأولمبي قبل ساعات قليلة من إعلان قائمة الفريق الوطني، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "محمد صلاح خارج المنتخب الأولمبي بشكل نهائي، وهو يرغب في الانضمام لكن فريقه يرفض تواجده، ومصطفى محمد خارج المنتخب بسبب رفض إدارة ناديه". 

وأضاف شوبير: “هناك بارقة أمل في موعد دخول المنتخب الفقاعة الطبية في اليابان، خاصة أن الميعاد أصبح يوم 18 وليس 17، ممكن توفر طائرة خاصة للاعبي الأهلي تنقلهم إلى اليابان عقب النهائي الإفريقية، لكن فرق التوقيت 7 ساعات ممكن يكون بالسلب علينا". 

وتابع شوبير: "اختفاء شوقي غريب لمدة 4 أيام كاملة يقول إنه يخطط لأمر ما، وشوقي غريب شاطر إداريًا، وأحمد حجازي موجود في المنتخب واتحاد جدة وافق على تواجده".

وتأكد عدم مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، والمقرر إقامتها فى شهر يوليو المقبل.

 ورفض ليفربول ، مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فى ظل التحضير للموسم الكروى الجديد، والإعداد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي ودورى أبطال أوروبا.

وكان اتحاد الكرة خاطب ليفربول بفاكس رسمي من أجل السماح لـ محمد صلاح بتدعيم منتخب مصر الأولمبي بالأولمبياد والمشاركة معه خاصة فى ظل القناعات بقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .

 

احمد شوبير المنتخب الأولمبي طوكيو 2020 محمد صلاح مصطفي محمد شوقي غريب

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