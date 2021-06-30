النصر السعودي يكشف لـ صدى البلد موقف حمدالله من الاستمرار في الموسم المقبل

كشف مصر داخل نادي النصر السعودي، عن موقف المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الفريق، من الاستمرار الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد حمد الله في صيف 2022، في يناير المقبل، ويحف له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير القادم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: إن اللاعب مستمر مع الفريق، كما أن عقده يمتد حتى صيف عام 2022.

وعن موقف حمد الله، أكد المصدر: "سعيد في النصر، لديه عقد يرتبط به مع النادي ولا توجد أي مشاكل".

وأتم: "سنعمل على تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، نريد أن نجعل اللاعب سعيدًا، وهناك تفاؤل حول ذلك".

وأنهى النصر، منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021، في المركز السادس برصيد 46 نقطة، من 13 فوزًا و7 تعادلات و10 هزائم.