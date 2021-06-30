اسقاط اتفاق ترامب للسلام.. 73 عضو كونجرس يطالبون بايدن بهذا الأمر

طالب 73 عضو كونجرس ديمقراطي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتراجع عن سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل، والإعلان رسميا عن اسقاط ما تسمى "صفقة القرن".

وحث الموقعون على رسالة سلمتها عضو الكونجرس بيتي ماكولوم، للبيت الأبيض، الرئيس بايدن على الغاء عدة سياسات اعتمدتها الادارة الامريكية السابقة كونها تجحف بالحقوق الفلسطينية، وطالبوه بالعودة الى السياسة الامريكية المعتمدة منذ فترة طويلة تجاه الصراع بين فلسطين وإسرائيل بما في ذلك العودة لسياسة دعم حل الدولتين.

وطالب النواب الـ73، إدارة بايدن بسحب خطة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترمب المقترحة للشرق الأوسط رسميًا، وهي ما تعرف بـ"صفقة القرن"، ودعوه إلى سرعة فتح القنصلية الامريكية في القدس لخدمة الفلسطينيين.

وذكرت الرسالة بالسياسات، التي اعتمدتها ادارة ترمب وأبعدت الإسرائيليين والفلسطينيين عن حل الدولتين ودفعت باتجاه ازمات كما حدث خلال المواجهات الاخيرة التي أشعلتها سياسات التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة وقصفها لقطاع غزة.

وقالت الرسالة "كان اندلاع العنف هذا تذكيرًا مؤلمًا بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس له حل عسكري ولا يمكن حله إلا من خلال الدبلوماسية وحل الدولتين التفاوضي الذي يضمن الحقوق المدنية والسياسية والسلامة وتقرير المصير لكلا الشعبين.

وحث المشرعون الديمقراطيون بايدن على عكس سياسات الإدارة السابقة تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بما يشمل إصدار توجيهات لوزارة الخارجية والجمارك الأمريكية باعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير متوافقة مع القانون الدولي.

وطالبت الرسالة ايضا بإصدار بيان عن الرئيس الأمريكي بمعارضة البيت الأبيض للطرد القسري للعائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.



وطالبت الرسالة بايدن باصدار توجيهات للمؤسسات الأمريكية لتشير بجميع الوثائق الحكومية الامريكية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها أراض محتلة، كما طالبت الرسالة ايضا بايدن بالإفراج فورا عن جميع المساعدات التي سبق أن تم حجبها عن الفلسطينيين.

وشددت الرسالة على ضرورة ان تقوم الخارجية الامريكية بإصدار مواقف متسقة وأستباقية تشمل إدانات علنية صارمة لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني التي تمارسها اسرائيل وتقوض آفاق السلام.

وأكدت الرسالة ضرورة اتخاذ خطوات إضافية تسهل على طرفي الصراع الحفاظ على إمكانية التوصل يومًا ما إلى حل الدولتين. وقال المشرعون: نعتقد أن الخطوة الأولى للولايات المتحدة يجب أن تكون على وجه السرعة استعادة المواقف السياسية الامريكية التي تعيد فتح آفاق السلام.

وحملت الرسالة تواقيع أعضاء كونجرس معروفين بدعم الحقوق الفلسطينية منهم: بيتي ماكولوم، ماري نيومان، إلهان عمر، مارك بوكان وجمال بومان.

وكان لافتا ان من بين الموقعين على الرسالة عددا من اعضاء الكونجرس اليهود بينهم آندي ليفين، جيمي راسكين، جون يارموث، سارا جاكوبس، آلان لوينثال وستيف كوهين.