البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية شاملة بعنوان "اقرأ وارتقِ"

تزامنًا مع بدء معرض الكتاب

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان: "اقرأ وارتق"، بمناسبة بدء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال52؛ حيث تستمر فعالياتها لمدة أسبوعين، ويتم تنفيذها من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى نشر رسائل إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الناس وتشجيعهم على القراءة وبيان أهميتها على الفرد والمجتمع.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن الحملة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب_ شيخ الأزهر واهتمامه بتوعية المواطنين بكل القضايا التي ترتبط بهم ارتباطًا مباشرًا، خاصة في هذه المرحلة المهمة التي تحتاج إلى بناء جيل جديد لديه وعي بكل ما يدور حوله وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة، موضحًا أن المعرفة هي أساس الحياة، والقراءة هي شعاع النور الذي نرى به الطريق أمامنا بدون أي تشويش أو تضليل.



أضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الحملة تستهدف التركيز على بيان فضل القراءة والمعرفة، من خلال حثّ القرآن الكريم والسنة النبوية عليها، وضرب الأمثلة على ذلك، بالإضافة إلى بيان تاريخ الأمة الإسلامية المشرف في القراءة والعلم والاطلاع، ودور القراءة في تغذية العقول وإمدادها بالمعرفة، التي تمكّنها من التعامل مع القضايا المتنوعة بإرادة حرة دون تبعية مباشرة.

أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الحملة توضح للناس دور القراءة والعلم في بناء الحضارة الإسلامية، وأنه في هذا التوقيت كانت المكتبات الإسلامية من أعظم مكتبات العالم، بل أعظمها على الإطلاق ولقرون طويلة مثل: مكتبات بغداد، وقرطبة، وإشبيلية، وغرناطة، والقاهرة، ودمشق، ولها تاريخ طويل جداً من الثقافة والحضارة والعلم.