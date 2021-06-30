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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التعليم لصدى البلد : ثورة كبري لتغيير التعليم الفني في جميع التخصصات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن سعادته لمشاركة وزارة التربية والتعليم في معرض الكتاب.

وأكد أن المعرض شئ مميزة لدينا والتربية والتعليم تحاول إعداد بناء تعليمي للمجتمع كما أن المعرفة أصبحت متاحة في يد الجميع وليس في الكتب فقط .

وطلب شوقي -في تصريحات خاصة لـصدى البلد- من أولياء الامور الحضور بأولادهم للمعرض للاطلاع على الكتب الجديدة و مشروعات تطوير التعليم الاليكتروني .

وقال إن مصر تنتج محتوى  ضخما جدا من المناهج من “كي جي” حتي  الصف الرابع الابتدائي لافتا إلى أن المناهج لبناء الشخصية لطفل من كي جي حتي رابعة ابتدائي وليس الثانوي العام فقط مؤكدا أن التعليم المصري يتطور وحدثت به ثورة تعليمية لتغيير جلد التعليم فيما نسميه نظام التعليم الجديد.

وأشار إلى أنه من ضمن تطوير التعليم تم إطلاق قناة مدرستنا و بنك المعرفة ووسائل كثيرة، لطلاب وشدد على أن الوزارة مستمرة في التطوير لجميع المراحل، كما ان كل هذا المحتوى يقدم للطلاب مجانيا.

وتابع شوقي أن المحتوى مهم جدا وتم تأليفه من كبرى الكيانات لمصر خصيصا بمعني انه منهج مصري خالص.  

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سوف تحدث ثورة كبري لتغيير التعليم الفني في جميع التخصصات وسوف نوجه الطلاب للعمل ، كما اننا نتبع سياسة تعليمية جديدة تبدأ من سبتمبر المقبل مع تغيير مفهوم ومضمون فكر التعليم الفني وتحويله الي مدارس تكنولوجية تطبيقية تخدم عملية الانتاج في كافة المحالات وبمسميات جديدة .

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