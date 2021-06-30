الرئيس السيسي في 30 يونيو: سيجد كل مواطن متسعا كريما له ولأبناءه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تم الشروع في عملية للتنمية والارتقاء بكافة مراحل الحياة، في ربوع وطننا العزيز مصر، وقد ساهم وعى هذا الشعب العريق في دعم جهود الدولة للمضى قدما نحو المسار الذى اخترناه معا، من خلال تنفيذ استراتيجية كاملة لـ بناء وطن حضارى متقدم ، وحديث في جميع المجالات، وذلك فى اطار برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى العميق والشامل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو، أنه يتم تعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا، وذلك كخطوة على الضرر لتغيير واقع الحياة في مصر لما نرضاه ونفخر به، ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها.

وتابع الرئيس السيسى: "يجد كل مواطن فى هذا البلد متسعا كريما له ولأبناءه، واليوم في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، مؤكدا أننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تلك التطلعات التى طال انتظارها، فقمنا على مدار الأعوام الماضية باطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية فى كافة المجالات والقطاعات، بالاضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بكافة فئاتهم".

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر قد وجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية، مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم بالاستمرار في العمل والتطوير والبناء والاصلاح.