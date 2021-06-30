الداخلية تشن حملة على مصانع ومخازن إعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالمخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة والمنتجات المغشوشة والمقلدة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتى يؤدى استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين .

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الداخلية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مخازن وكسارات بلاستيك عشوائية فـى هذا المجال بنطاق محافظة الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع اجهزة الداخلية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت عن ضبط ( 7 ) مخازن "غير مرخصة " لإعادة تدوير المخلفات الطبية والإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا و ( 3 ) كسارات بلاستيك " غير مرخصة " والمديرون المسئولون عنهم بدائرة مركز شرطة أجا .



بلغ إجمالي المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة على النحو التالى ( 84 طن ) مواد خام من المخلفات والنفايات البلاستيكية الخطرة " عبوات مبيدات آفات زراعية فارغة " والمحظور إعادة تدويرها و( 78 طن ) نفايات طبية خطرة من مخلفات المستشفيات " جميعها مُدممة وسابقة الاستخدام " و( 59 طن ) مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية " جميعها متهالكة وسبق استخدامها ومحظور إعادة تدويرها " و ( 30 طن ) من مخلفات المشروبات الغازية المعدنية " فوارغ عبوات مشروبات غازية ومحظور إعادة تدويرها "

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى استمرار حملات أجهزة وزارة الداخلية.