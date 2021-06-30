اتفاق السلام منارة للدول الأخرى.. بيان عاجل مشترك بين الإمارات وإسرائيل

التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، في أبوظبي.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اتفق الجانبان، في بيان مشترك، على عدد من الموضوعات، وهي التأكيد على أهمية إقامة العلاقات السلمية والودية بين الإمارات وإسرائيل وشعبيهما.

وأضاف البيان أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام يعتبر منارة تمهد الطريق للدول الأخرى للانضمام إلى دائرة السلام، التي تعزز الاستقرار والازدهار لكلا البلدين، وكذلك للمنطقة بأسرها.

وأقر الجانبان بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، معربين عن قناعتهما بأن العلاقات الثنائية سوف يتم تعميقها وتوسيعها في المستقبل القريب لصالح البلدين والمنطقة بأكملها.

وأكد الوزيران أهمية فتح بعثات دبلوماسية في كل من الإمارات وإسرائيل كعنصر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي الشأن الاقتصادي، وقع الوزيران اليوم اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، تعكس التزام الحكومتين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، وكذلك التعاون في مجالات إقامة المعارض، وتبادل الخبرات والمعارف، وزيارات الوفود، والتعاون بين الغرف التجارية، وكذلك في مجال التقنيات الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزارتي الاقتصاد في البلدين لتكليفها بتنفيذ الاتفاقية بهدف إزالة الحواجز وتحفيز التجارة الثنائية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، مؤكدين أهمية تعميق الحوار الاستراتيجي والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية واغتنام الفرص.

واتفق الجانبان على أن الحوار الاستراتيجي الوثيق سيوفر آلية فعالة لتعزيز القوة الإيجابية للسلام في المنطقة.

وأكدا أن التعاون الدولي هو عامل رئيسي للتغلب على الأزمة، حيث قررا العمل معًا من أجل تمكين السفر الخالي من الحجر الصحي بين البلدين للمسافرين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا، مع ضمان الصحة والسلامة العامة، وسيعمل الجانبان على صياغة آلية مقبولة للطرفين ليتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن.