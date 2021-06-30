المستشار العلمي للحكومة الفرنسية : موجة رابعة لفيروس كورونا في سبتمبر أو أكتوبر

قال المستشار العلمي للحكومة الفرنسية البروفيسور جان فرانسوا ديلفريسي، اليوم /الأربعاء/ إنه من المرجح أن تشهد فرنسا موجة رابعة من فيروس كورونا بسبب عودة ظهور الحالات الناجمة عن السلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند، لكنها ستكون أكثر اعتدالا من الموجات الثلاث السابقة لأن مستوى التطعيمات مختلف عن السابق.



وأضاف دلفريسي، في تصريحات لراديو (فرانس انفو) اليوم، أن طرح لقاحات كورونا سيساعد في التخفيف من تأثير هذه الموجة الجديدة من الفيروس التي يعتقد العديد من الخبراء الطبيين أنها قد تضرب فرنسا بحلول سبتمبر أو أكتوبر.



من جهته، قال عالم الأوبئة الفرنسي أرنو فونتانيت - الذي يقدم أيضا المشورة للحكومة الفرنسية بشأن المسائل العلمية - لقناة بي إف إم التلفزيونية اليوم ـ إنه يتوقع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا مرة أخرى في سبتمبر أو أكتوبر.



وقد قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السلالة دلتا التي أدى انتشارها السريع في جميع أنحاء العالم إلى قيام بعض البلدان بإعادة فرض قيود السفر تمثل الآن نحو 20% من حالات الإصابة في فرنسا.

