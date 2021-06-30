عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية: سحب 4394 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

صدى البلد

سحبت الجهات المعنية بوزارة الداخلية ٤٣٩٤ رخصة سيارة خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، حيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة، تستطيع الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم الملصق الإلكتروني فى التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق الإلكتروني في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

الملصق الالكترونى اخبار الحوادث الحاسب الالي تركيب الملصق الالكتروني وزارة الداخلية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : «إحنا ماشيين بكرم ربنا.. وليا الشرف إني أقول كده»

الرئيس السيسى: أحيي كل مصري ومصرية على إدراكهم العميق بمتطلبات بناء الوطن

30 يونيو يوم للتاريخ.. شهود عيان يروون كواليس ثورة شعب ضد الإرهاب

برلماني: على الأندية الكبرى ولاعبي كرة القدم مساندة الدولة في تطوير الريف

خلى بالك..غرامة مليون جنيه حال إفشاء سرية بيانات التبرع ببلازما الدم

المستشار العلمي للحكومة الفرنسية : موجة رابعة لفيروس كورونا في سبتمبر أو أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

الدوري المصري .. قرار جديد من جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

ليس محمد صلاح فقط .. شوبير يعلن غياب لاعب مصرى مهم عن أولمبياد طوكيو

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

الرئيس السيسي : نحتاج مساعدة منظمات المجتمع المدني في تطوير الريف المصري

باستعراضات «عبدة الشيطان».. فرح يتحول إلى جحيم في الدقهلية

حبس حسن راتب 4 أيام على ذمة التحقيق.. صورة

مصير الأهلي.. حالة واحدة تحسم تأهل الوداد لنهائي أفريقيا بدلا من كايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فيديو

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

فيديوجراف.. مواصفات أول أتوبيس كهربائي مصري وسر تسميته بـ سيتي باص

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ