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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم ثانية واحدة يحتل المركز الأخير بإيرادات 3 ملايين جينه

ثانية واحدة
ثانية واحدة

وصلت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني الاجمالية 3ملايين و688 الف جنيها ليأتي في آخر أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم «مش انا» و«أحمد نوتردام» لـ رامز جلال و«ماما حامل» و«ديدو» للفنان كريم فهمي.

 

بوستر فيلم ثانية واحدة

ونشر الفنان مصطفى خاطر بوستر جديدا لفيلم "ثانية واحدة"، وظهر خلال البوستر حجمه صغير، ودينا الشربيني تحمله على ذراعيها.


ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل، وعلقت عليه: "فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحا للجمهور.


ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

 

أبطال فيلم ثانية واحدة 

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

 

ثانية واحدة لـ دينا الشربيني في المركز الأخير بـ 10 آلاف جنيه

دينا الشربينى تحتل المركز الرابع.. تعرف على إيرادات فيلم ثانية واحدة

 

آخر الأعمال الفنية لـ دينا الشربيني

كان آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل “قصر النيل”، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.


مسلسل “قصر النيل” تدور أحداثه في فترة الستينيات حول جريمة قتل، في إطار اجتماعي يتخلله التشويق والإثارة، ويلقي العمل الضوء على التغيرات التي طرأت في هذه الفترة، سواء كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية، من خلال قصة انتقام تقوم بها بطلة العمل دينا الشربيني تجاه مجموعة من الأشخاص تعمدوا إيذائها في الماضي.


وتبدأ الأحداث بوفاة أحد رجال الأعمال، وتعود بطلة العمل دينا الشربيني إلى القصر للحصول على حقها في الميراث.


وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة.

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