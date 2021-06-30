صفاء أبو السعود: ثورة 30 يونيو إشراقة جديدة فى حياة المصريين

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود أن ثورة 30 يونيو تعد بمثابة انفراجة على المصريين وإشراقة جديدة فى حياة الشعب المصرى .

وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن الاحتفال بثورة 20 يونيو قائلة : ما أحدثته ثورة 30 يونيو يعد تنويرا فى حياتنا، وما حدث بعدها هو تغيير إيجابى شامل فى مختلف نواحى الحياة .

وأضافت صفاء أبو السعود: أحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو لأنها مناسبة بالفعل جميلة لدى الجميع ، لأنها أثرت للأفضل على حياتنا ، وأصبح الجميع يشعر بالأمن والأمان والسلام ، وأتمنى أن تظل هكذا إلى الأبد ، وتظل مصر رائدة فى كافة المجالات .

صفاء أبو السعود والمرأة المصرية :

وكانت قد أكدت الفنانة صفاء ابو السعود فى حوار سابق لـ صدى البلد انها كانت حريصة على تقديم أعمال تحمل رسالة نافعة إلى الجمهور ، إلا أن بعضا من تلك الاعمال حملت رسائل خدمت قضية المرأة وكانت مؤثرة فى حياتها .

وتابعت صفاء ابو السعود ، ان من أبرز تلك الأعمال هو مسلسل "هى والمستحيل" الذى تعاونت فيه مع الكاتبة فتحية العسال والمخرجة إنعام محمد على ، عن فتاة بسيطة قررت ان تقوم بتعليم نفسها دون الاعتماد على اى شخص .

وأكملت صفاء ابو السعود : انها شعرت بتأثير هذا العمل حين تواصل معها عدد من الطالبات فى جامعة عين شمس ، وقررن عمل رسالة دكتوراه عن الموضوع الذى طرحه العمل .

وتابعت صفاء ابو السعود : هناك أعمال أخرى أثرت فى حياة السيدات ومنها : ولسه بحلم بيوم ، والجوارح لكل من المخرج سمير سيف والكاتب الكبير وحيد حامد .

وعن تجربتها فى رئاسة مجموعة قنوات راديو تليفزيون العرب قالت : كنت سعيدة بتولى رئاسة قنوات الأفلام بشبكة راديو وتلفزيون العرب، خاصة أن هذا الأمر كان نابعا من دراستى فى معهد السينما قسم الإخراج، بجانب دراستها الموسيقى، فأنا مصرية ونشأت فى بيت مصري يعشق الأفلام، لذا فى حين أقدمنا على خطوة إنشاء أول قناة أفلام متخصصة داخل شبكة راديو وتلفزيون العرب.

واضافت صفاء ابو السعود : كان لا بد من أن نتخذ خطوة ترميم عدد من الأفلام المصرية، وأهدينا وزارتي الثقافة والإعلام، نسخة من كل عمل تم ترميمه، ويمكن أن أعتبر أننا ساهمنا فى الحفاظ على جزء من التراث السينمائى المصرى، وأنا فخورة بهذه الخطوة وسعيدة أننى عملت فى مجال الفن، وتعاملت مع كل الفنانين المصريين الذين أحبهم، سواء كممثلة أو كمقدمة برامج.