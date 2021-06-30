وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات تصنيع لقاح كورونا في مصر.. زايد: 1000 سيارة إسعاف جديدة لتغطية قرى حياة كريمة بنسبة 100%

وزيرة الصحة تكشف آخر مستجدات تصنيع لقاح كورونا في مصر

1000 سيارة إسعاف جديدة لتغطى 100% من قرى حياة كريمة

أنتجنا أمس أول 300 ألف جرعة لقاح فاكسيرا سينوافك

سنقدم للمجتمع العالمى الدولى نموذجاً جديداً لتقديم الخدمة تفاصيل المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما

البدء فى علاج حالات الضمور العضلي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى صدرت فى أغسطس الماضى بضرورة الإسراع فى التصنيع القومى اللقاحات فيروس كورونا استقبلت وزارة الصحة العديد من الخبراء من منظمة الصحة العالمية للاستعانة بخبراتهم فى تصنيع اللقاحات.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال استعراضها الوحدات الطبية المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم إدخال 1000 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى 40 عربية أشعة مقطعية ، وهذا يعد نقلة كبيرة فى القطاع الصحى.

وتابعت أنه تم انتاج أول 300 ألف جرعة لقاح فاكسيرا سينوافك "ميد ان ايجيبت" بالأمس، وهذا يكون انتصار كبير جدا للارادة السياسية في تمكين مصر من قطارتها، ويوجد مصنع أخر في الدولة المصرية بطاقة انتاجية تصل إلى 3 مليون جرعة يوميا ومليار جرعة سنويا.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أننا نسعى لعمل مشاغل للسيدات لتمكنهم أسرياً، وكل المنتجات المنتجة للقطاع الطبى سيشتريها منهم 100%.

ولفتت إلى أن كل مستشفى جديدة ستضم مركز لتجميع البلازما والحملة القومية لتجميع اللازما لأغراض التصنيع من المقرر أن تبدأ 15 يوليو من الشهر القادم والحملة الاعلامية للخاصة بها ستكون فى 10 يوليو .

وتابعت وزيرة الصحة، أنه سيكون هناك مركز تدريب وسكن للأطباء والتمريض، وتم تأهيله بشكل قوى جداً، لافتة إلى أن عدد المراكز التى سيتم بناؤها لصحة وتنمية الأسرة 52 مركزا.