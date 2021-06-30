هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

قال الرئيس السيسي بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو إنه "يجدد العهد على الاستمرار كتفًا بكتف ويدًا بيد مع الشعب المصري في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو مستقبل أفضل".



وعندما أعطى الرئيس السيسي شرارة البدء لمشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بدأ العمل على قدم وساق لتغيير شكل الحياة للأفضل في قرى مصر، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة له، بعدما كانت بعض القرى المصرية تعاني من نقص حاد في الخدمات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية.



رسائل الرئيس السيسي للمصريين

دعم المصريين



وعلى مدار عقود، كانت هناك قرى وتوابع ونجوع لا يسمع عنهم أحد لسنوات طويلة، إلى أن أتى الرئيس السيسي وقرر تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري وتطوير القرى المصرية بأكملها، وحياة كريمة كان حلما انتظره الكثيرون ولكن الحلم يتحول إلى حقيقة.

مبادرات كثيرة لم تترك أثرا في تطوير الريف المصري لأنها لم تحظ باهتمام رئاسي مثل مبادرة حياة كريمة، لكن مبادرة حياة كريمة سوف تحدث تنمية شاملة في كل القرى المصرية سواء في بنية تحتية وخدمات صحية أو اجتماعية أو شبكات طرق.



وتنقسم مبادرة حياة كريمة لـ 3 مراحل، المرحلة الأولى من حياة كريمة تستهدف 375 قرية تجاوزت نسبة الفقر بها 70% بإجمالي استثمارات بلغت 13.5 مليار جنيه، وعدد المستفيدين منها حوالي 4.5 مليون مواطن مصري، بينما المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف 1376 قرية تجاوزت نسبة الفقر بها 50% بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليار جنيه، وعدد المستفيدين يصل لـ 18.5 مليون مواطن مصري، والمرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة تستهدف تطوير 4658 قرية بإجمالي استثمارات 515 مليار جنيه وعدد المستفيدين يصل لـ 58 مليون مواطن مصري.

ولمزيد من التفاصيل حول الرئيس السيسي بعث رسائل أمل ويطلب دعم المصريين شاهد الفيديو التالي..