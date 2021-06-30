عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

صدى البلد

قال الرئيس السيسي بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو إنه "يجدد العهد على الاستمرار كتفًا بكتف ويدًا بيد مع الشعب المصري في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو مستقبل أفضل".


وعندما أعطى الرئيس السيسي شرارة البدء لمشروع تطوير الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بدأ العمل على قدم وساق لتغيير شكل الحياة للأفضل في قرى مصر، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة له، بعدما كانت بعض القرى المصرية تعاني من نقص حاد في الخدمات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والخدمات الصحية والاجتماعية.


رسائل الرئيس السيسي للمصريين

دعم المصريين


وعلى مدار عقود، كانت هناك قرى وتوابع ونجوع لا يسمع عنهم أحد لسنوات طويلة، إلى أن أتى الرئيس السيسي وقرر تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري وتطوير القرى المصرية بأكملها، وحياة كريمة كان حلما انتظره الكثيرون ولكن الحلم يتحول إلى حقيقة.

مبادرات كثيرة لم تترك أثرا في تطوير الريف المصري لأنها لم تحظ باهتمام رئاسي مثل مبادرة حياة كريمة، لكن مبادرة حياة كريمة سوف تحدث تنمية شاملة في كل القرى المصرية سواء في بنية تحتية وخدمات صحية أو اجتماعية أو شبكات طرق.


وتنقسم مبادرة حياة كريمة لـ 3 مراحل، المرحلة الأولى من حياة كريمة تستهدف 375 قرية  تجاوزت نسبة الفقر بها 70% بإجمالي استثمارات بلغت 13.5 مليار جنيه، وعدد المستفيدين منها حوالي 4.5 مليون مواطن مصري، بينما المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف 1376 قرية تجاوزت  نسبة الفقر بها 50% بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليار جنيه، وعدد المستفيدين يصل لـ 18.5 مليون مواطن مصري، والمرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة تستهدف تطوير 4658 قرية بإجمالي استثمارات 515 مليار جنيه وعدد المستفيدين يصل لـ 58 مليون مواطن مصري.

ولمزيد من التفاصيل حول الرئيس السيسي بعث رسائل أمل ويطلب دعم المصريين شاهد الفيديو التالي..

الرئيس السيسي السيسي ثورة 30 يونيو حياة كريمة رسائل الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

بيضة الفيل.. حكاية سؤال أثار المزاح والسخرية بين الطلبة

الفن الأصيل.. دعم الفنانين لـ شيرين عبد الوهاب

السر في اهتزازه .. لسان الأفعى يستخدم في الشم وليس التذوق

كنت بخدع الناس .. اعترافات صادمة من نائب قضية الآثار

ترشيحاتنا

لو رايح معرض القاهرة للكتاب.. اعرف خطوط النقل العام المخصصة

فتح جميع الحدائق بالقاهرة مجانا غدا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

صدى البلد ينشر قائمة بـ 134 بطلا وبطلة تأهلوا لأوليمبياد طوكيو2021

شاهد.. لحظة الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من اللقاح المصري

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الصربية لمناقشة تعزيز التعاون الفكري والفني بين البلدين

مدرب منتخب المغرب يعرقل انضمام سفيان رحيمي لـ الأهلي.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

لم تكن مجرد لحظة عابرة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين في 30 يونيو

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

"الزراعة": ضبط أكثر من 218 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مش بس للترطيب.. 9 فوائد صحية لتناول البطيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: المدن الجديده في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ