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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ تخطيط عمراني : النقلة الحضارية في البنية التحتية تمت بأيادٍ مصرية

كبارى وطرق
كبارى وطرق

قال الدكتور إسلام رأفت ، أستاذ التخطيط العمرانى، إن النقلة النوعية الحضارية التى تشهدها مصر خلال الفترة الماضية هى نهضة بأيادٍ مصرية وليس جديداً على مصر، خاصة أن مصر هى الملهمة للعالم فى مجال البناء والتشييد.

 

وأضاف  "رأفت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،  أن المشروعات التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية فى قطاع النقل والكبارى تمت بأيادٍ مصرية تعتمد على 3 محاور منها الحفاظ على القاهرة التاريخية والعمران له قيمة والذى يعبر عن هوية مصر بالاضافة إلى الارتقاء بهذه الأماكن ، وإيجاد مدن جديدة والتى وفرت لها الدولة مخطط سكانى آمن ونكون مضطرين لعلاجها .

 

وأشار إلى أن فتح مدن جديدة ومجتمعات عمرانية جديدة يتواكب هذا مع التطور التكنولوجى ومتطلبات الفترة يتوازى مع تكنولوجيا العصر والذى يحتاج شوارع معينة .


يُذكر أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل قد أجرى مؤخراً جولة تفقدية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الوزارة فى عدد من المحافظات بالوجه القبلى.

وقد تابع الوزير معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل والتى تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حـارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع 1.9مليار جنيه و تفقد الوزير أعمال تنفيذ آخر باكية معدنية بكوبري النيل وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى من المحور 95%  .


صرح وزير النقل بأن المرحلة الأولى تشمل 13 عملا صناعيا (10 كبارى – 2 نفق- 1 بربخ ) منها عدد(2) كوبرى رئيسى وهى (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم مشيرا الى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية من المحور فقد تم نهو التخطيط والتصميم لها والتي تمتد من كوبرى السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول 14 كم   كما تم نهو اعمال الرفع المساحى للمرحلة الثالثة التي تمتد من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 13 كم.

 

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة أن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال لنهو المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة وكذلك سرعة الانتهاء من تبطين كافة الترع ورصف كافة الطرق المحلية المتقاطعة مع المحور مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط  حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى.

 

 

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