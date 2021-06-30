وفاء عامر عن 30 يونيو: رسالة من المصريين للعالم

أكدت الفنانة وفاء عامر أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة رسالة من الشعب المصرى إلى العالم أجمع، وأن المصريين لن يقبلوا أو يتهاونوا فى حقهم وحريتهم .

وقالت وفاء عامر، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه لولا وجود البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى قائداً لثورة 30 يونيو، ما كانت مصر استطاعت ان تشيد تلك الصروح التى تتضاهى نظريتها العالمية.

وأضافت وفاء عامر: “يكفينا فخراً أن كل العالم حين يذكر اسم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى يرفعون علامة الصح، فقد أصبحنا محط أنظار العالم بعد الإنجازات التى قام بها سواء على مستوى الطرق والمواصلات أن تشيد مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العالمين الجديدة، وغيرها من الإنجازات مثلما حدث فى مجال الزراعة، ولأول مرة يجتمع المصريون على شخص مثلما حدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

وتابعت: “بعد ثورة 30 يونيو وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى عاد إلى مصر دورها الإقليمى، ومثال على ذلك الدور الذى لعبه فى القضية الفلسطينية، فقد حقن الدماء التى سالت هناك”.

مناسبة سعيدة

احتفلت الفنانة وفاء عامر بتخرج نجلها عمر محمد فوزى في المدرسة، حيث شاركت متابعيها اللحظة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور الشهير “إنستجرام”.

وعلقت وفاء عامر على الفيديو الذى نشرت من خلاله هذا الاحتفال قائلة: "الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر" .