حماية المستهلك يحل ٥٧٧٨ شكوى من المواطنين ويحرر٢٢٢٩ محضراً بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة تخطو خطى سريعة وثابتة نحو تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد في جميع القطاعات ، وتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات الرقابية على الأسواق، والمنشآت الغذائية والمراكز العلاجية لضبط المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وأوضح المحافظ، أنه منذ بداية عمل الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال الفترة من أبريل ٢٠٢٠ حتى اليوم تم التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بالتنسيق بين مديرية التموين و مباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي وهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار المحافظ، إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تنفيذ ( ٢٢٥) حمله موسعه بالإشتراك مع الجهات المعنية لضبط الأسواق و تحرير (٢٢٢٩) محضراً ضد التجار المخالفين وبحث (٦٢٣٨) شكوى من المواطنين ضد التجار المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ولإحكام الرقابة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، أسفرت الحملات التفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية إلى ضبط ( ٧٤٥٠) صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وغير مسموح بتداوله في الأسواق.. بالإضافة إلى تحرير( ٥٠) محضراً لإدارة صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود مدير مسئول بالصيدليه، كما تم ضبط ( ٣٠٠ ألف ) نوع من المستلزمات الطبيه و (١٢ طن) كحول مجهول المصدر.

وفي مجال الرقابة علي المواد الغذائية..

تمكنت الحملات الرقابية من ضبط ( ٤ آلاف) طن مواد غذائية متنوعه مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط ( ٢٠٠ طن) دواجن و (٩٠٠ طن) لحوم مجهوله المصدر وطن أسماك مملحه غير صالحه للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط مواد غير غذائية منها ( ٣٠ طن) اسمنت و(٥٠) شيكاره كربونات كالسيوم و(٩ طن) أعلاف حيوانية واسمدة زراعية جميعهم سلع مجهوله المصدر.

وفي مجال الرقابة علي المخابز..

تمكنت الحملات من تحرير (١٥٠) محضراً ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتم التحفظ علي ( ١٠٠٠) شيكاره دقيق بلدي مدعم قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء.

وخلال الحملات اليومية علي الأسواق والأنشطة التجارية.. تم تحرير (٥٠٠) محضراً ضد التجار المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار.. و تحرير( ٢٠٠) محضراً لبيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي و(١٢) محضراً للإعلان عن أسعار وهميه خلال فتره الأوكازيون كما تم تحرير (١٩٠) محضراً لعدم إتباع الإشتراطات الصحية والسلامه في المنشآت وتحرير( ٣٠٠) محضراً لعدم وجود جود شهادات صحية للعاملين.

و لإحكام الرقابة على المراكز التعليميه..

تمكنت الحملات من غلق وتشميع ( ٧٦) مركز وسنتر للدروس الخصوصية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا داخل المراكز وتم توقيع الغرامة المالية المقررة على أصحابها.

كما تم تحرير (١٥) محضراً ضد أصحاب مكتبات لتصوير وبيع مذكرات للطلاب بدون ترخيص من الجهات الحكومية، كما تم فحص الموقف الضريبي لعدد ( ٣٠) مركز تعليمي وفتح ملفات ضريبيه لهم بمعرفه مسؤولي الحمله الرقابية.