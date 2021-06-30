مدبولي: دور الثقافة مهم وضروري في تشكيل الوعي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.



وحضر الافتتاح كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ووكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



كما حضر الافتتاح "مايا جويكوفيتش"، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.



واستهل رئيس الوزراء جولته بالمعرض، بالتأكيد أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد حراكا ثقافيا غير مسبوق يتمثل في الجهود المبذولة لإثراء جميع مناحي الحياة الثقافية على مستوى الجمهورية، إيماناً من الدولة والقيادة السياسية بالدور المهم الذي تقوم به الثقافة، باعتبارها إحدى الآليات الفاعلة في تشكيل الوعي وبناء الإنسان ومواجهة الأفكار المتطرفة.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره تتمثل في أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي فرضت علينا جميعا ضرورة التعامل معها، والتغلب على تداعياتها السلبية، وهو ما قمنا به كدولة في مختلف القطاعات، ومن بينها الثقافة، التي نجحت بشكل ملحوظ في رقمنة العديد من أنشطتها، كما استطاعت نقل مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية افتراضيا للجمهور المتلقي، ولاسيما النشء والشباب، مؤكدا استمرار الدولة في دعم هذه الأنشطة من أجل بناء وتأهيل الشباب والأجيال المقبلة.



ثم قام الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه بجولة في أرجاء المعرض تفقد خلالها جانباً كبيراً من أجنحة، وقاعات، وأقسام المعرض، والعديد من دور النشر، من بينها جناح وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أشاد بمعروضات الجناح، وسجل كلمة إلكترونية عبر فيها عن سعادته بالتنظيم المبهر للجناح، قائلا: "شرفت بزيارة جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، والذي يعكس مدى اهتمام القوات المسلحة بمشاركة أجهزة الدولة في كافة المجالات، والعمل على زيادة الوعي القومي للمواطنين، ونشر الثقافة، والتعريف بتاريخ جيش مصر العظيم عبر التاريخ".



كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الجناح الخاص بالهيئات التابعة لوزارة الثقافة، والتي شملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي لثقافة الطفل، وأكاديمية الفنون، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية.



وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه جناح جمهورية صربيا بحضور نائب رئيس الوزراء وزيرة الثقافة الصربية، ثم توجه رئيس الوزراء إلى جناح الشقيقة ليبيا في حضور وزيرة الثقافة الليبية، معبرا عن سعادته بمشاركة الدول الصديقة في جناح معرض الكتاب، مشيرا إلى أن المعرض يمثل نافذة مهمة للاطلاع على الثقافات الأخرى، بما يعطي زخما وإثراءً للثقافات المتنوعة، وفي الوقت نفسه تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف.



وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى تفقد جناح وزارة الداخلية، والذي يضم عددًا من المعروضات المتنوعة أثنى عليها الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا جناح وزارة التربية والتعليم، والذي يضم عرضا عن التحول الرقمي لمنظومة التعليم المصرية، ثم تفقد جناح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث شرح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، عرضا حول جهود المركز، والأنشطة، والإصدارات الخاصة به، والتي تُسهم في دعم صانع القرار والمسئولين وتمدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة، كما تفقدوا عدة أجنحة أخرى منها جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، والذي يضم استعراضا للبوابة الإلكترونية التي تم تجهيزها لحجز التذاكر، كما أنها تتيح لأي زائر من خارج المعرض تفقد أجنحته، والتجول بأرجائه "افتراضيا".



كما تفقد الدكتور مدبولي أجنحة كل من معرض إصدارات كتاب الطفل، والمؤسسات الصحفية القومية، وهيئة الشارقة للكتاب، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة الأخرى، مشيدا بهذا التنوع الكبير في المعروضات، والتي تعبر عن ثراء الفكر والإبداع للمشاركين في المعرض، إلى جانب تفقد المعروضات والمنتجات اليدوية لمدينة حلايب وشلاتين، مشيدا بهذه المنتجات المتقنة بأيدٍ مبدعة تعبر بوضوح عن طبيعة البيئة المتأصلة للمدينة.