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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل انطلاقه رسميا.. أبرز مزايا هاتف أبل «آيفون 13 برو»

آيفون 12
آيفون 12

تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13، في شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية، للمرة الثانية أربعة طرازات جديدة، وتشمل آيفون 13، ونسختي Pro، والإصدار الأصغر حجما والأقل تكلفة Mini iPhone 13.

 

ووفقا لما ذكره موقع "indianexpress"، من المتوقع أن يحزم هاتف iPhone 13 عدسة واسعة للغاية مع ضبط تلقائي للصورة، حيث أشار محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo، إلى أن هذا سيمثل تغييرا كبيرا عن سلسلة iPhone 12 Pro الحالية، حيث تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بتركيز ثابت.

 

لهذا السبب.. توقعات بزيادة مبيعات هواتف آيفون القادمة

 

مميزات هاتف iPhone 13 Pro

فإذا كانت التوقعات صحيحة، سيكون بإمكان مستخدمي الجيل التالي من هواتف آيفون، زيادة تركيز الصورة باستخدام الكاميرا فائقة الاتساع، كما هو الحال مع العدسات ذات الزاوية العريضة والعدسات المقربة، ويعتقد المحلل التقني، أن العدسة فائقة الاتساع في iPhone 13 Pro ستحتوي على ستة عناصر، بدلاً من خمسة.

 

وتبعا للتسريبات، سيشمل هاتف iPhone 13 تصميمًا مشابها لجاز آيفون 12، ولكن ستحصل هواتف التشكيلة المنتظرة على كاميرات محسّنة وشق أصغر للكاميرا الأمامية.

 

وتشير بعض التسريبات، إلى أنه من المحتمل أن يحزم الجيل التالي من أجهزة أبل، شاشة عرض تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز لأول مرة، ومع ذلك، قد تكون الميزة الجديدة متوفرة فمن خلال هاتفي iPhone 13 Pro و 13 Pro Max.

 

ومن المحتمل أن يتم تشغيل سلسلة آيفون 13، بواسطة معالجات أبل الأحدث A15 Bionic  بدقة تصنيع 5 نانومتر، إذ من المتوقع أن يعمل المعالج الجديد على تعزيز الأداء بشكل كبير وتحسين عمر البطارية لطرازات آيفون القادمة، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

 

تسريبات تكشف معلومات جديدة حول آيفون 13

أشارت بعض الشائعات، إلى أن أحد هواتف آيفون لعام 2021، سيأتي بلا منافذ تماما، على ومن المحتمل أن يكون هذا جهاز  iPhone 13 Pro Max.

 

وستحتوي تشكيلة آيفون 13، على بطاريات بسعة أكبر من الهواتف السابقة، حيث سيأتي هاتف iPhone 13 mini، ببطارية تبلغ سعتها 2406 مللي أمبير، وبينما تصل سعة بطارية الإصدار الرئيسية 3095 مللي أمبير، وأما آيفون 13 Pro وبرو ماكس، تصل إلى 4325 مللي أمبير في الساعة.

 

سعر هواتف آيفون 13

ومن المتوقع أن تأتي هواتف آيفون 13، بسعر مماثل لتشكيلة آيفون 12، حيث يبلغ تكلفة الإصدار الأساسي نحو 799 دولارا.

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