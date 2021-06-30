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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس في لبنان للمرة الثانية لتصوير مسلسل 60 دقيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

سافرت النجمة ياسمين رئيس لبيروت لتصوير مسلسلها 60 دقيقة والتي تقوم فيه بشخصية فتاة تدعى ياسمين ويدور المسلسل في إطار من التشويق والأثارة. 

مسلسل ياسمين رئيس الجديد 

مسلسل ياسمين رئيس الجديد مكون من 9 حلقات ومن المقرر عرضه على منصة شاهد، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

يأتي هذا بعد انتهاء ياسمين رئيس من تصوير فيلمها جارة القمر مع المخرج هادي الباجوري والذي تعود به للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

شاركت ياسمين رئيس في رمضان الماضي بدور فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة الذي تم تصوير أحداثه في لبنان أيضا، مع عمرو سعد ومصطفى شعبان ودلال عبد العزيز وعدد كبير من النجوم. 

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إطلالة جذابة لـ ياسمين رئيس عبر انستجرام

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ياسمين رئيس تستأنف تصوير فيلمها جارة القمر في أسوان

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 وجارة القمر.

ياسمين رئيس جارة القمر مسلسل 60 دقيقة منصة شاهد أحداث ملوك الجدعنة

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