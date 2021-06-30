شهامة و سرعة .. شاب ينقذ حياة سيدة مسنة قبل دهسها
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في الصين لشاب قام بموقف بطولي في أحد محطات القطار حيث انقذ حياة سيدة مسنة من الموت دهسا من القطار .
وفقا لما ورد في “ سبوتينك”، فإن رواد التواصل الإجتماعي في الصين قاموا بتداول مقطع فيديو لشاب كان يقف في إحدى محطات القطار و قام بالقفز بسرعة على القضبان بعد أن رأى سيدة مسنة اصيبت بالإغماء وسقطت على القضبان .
https://twitter.com/PDChinaLife/status/1409960411995246601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1409960411995246601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F838167%2FD8A3D8BAD985D98A-D8B9D984D98AD987D8A7-D988D8B3D982D8B7D8AA-D8B9D984D989-D982D8B6D8A8D8A7D986-D982D8B7D8A7D8B1-D981D982D981D8B2-D984D8A5D986D982D8A7D8B0D987D8A7-D981D98AD8AFD98A
قفز الشاب بسرعة و شهامة ، و قام بمناداة أحد الاشخاص ليساعده في إخراج السيدة من فوق القضبان بسرعة قبل أن يحضر القطار إلى المحطة، و يدهس السيدة و ينهي حياتها و بالفعل تمكن من إخراجها بسرعة من المكان الذي كانت واقعة فيه .
طلب الشاب للسيدة الإسعاف، و علموا أنها كانت في حالة إغماء إثر تعرضها لأزمة قلبية و لم تشعر أنها تسقط على الأرض ، و حينمخا استيقظت في المستشفى طلبت أن ترى الشاب لتشكره على إنقاذ حياتها .
أثنى رواد التواصل الإجتماعي على تصرف الشاب الشهم و السريع الذي قام به في الفيديو لإنقاذ حياة السيدة من الموت، و قدم كثير من المتابعين الشكر للشاب و طالبوا بتكريمه على موقفه البطولي .
شهامة و سرعة .. شاب ينقذ حياة سيدة مسنة قبل دهسها