تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في الصين لشاب قام بموقف بطولي في أحد محطات القطار حيث انقذ حياة سيدة مسنة من الموت دهسا من القطار .

وفقا لما ورد في “ سبوتينك”، فإن رواد التواصل الإجتماعي في الصين قاموا بتداول مقطع فيديو لشاب كان يقف في إحدى محطات القطار و قام بالقفز بسرعة على القضبان بعد أن رأى سيدة مسنة اصيبت بالإغماء وسقطت على القضبان .

https://twitter.com/PDChinaLife/status/1409960411995246601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1409960411995246601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F838167%2FD8A3D8BAD985D98A-D8B9D984D98AD987D8A7-D988D8B3D982D8B7D8AA-D8B9D984D989-D982D8B6D8A8D8A7D986-D982D8B7D8A7D8B1-D981D982D981D8B2-D984D8A5D986D982D8A7D8B0D987D8A7-D981D98AD8AFD98A

قفز الشاب بسرعة و شهامة ، و قام بمناداة أحد الاشخاص ليساعده في إخراج السيدة من فوق القضبان بسرعة قبل أن يحضر القطار إلى المحطة، و يدهس السيدة و ينهي حياتها و بالفعل تمكن من إخراجها بسرعة من المكان الذي كانت واقعة فيه .

طلب الشاب للسيدة الإسعاف، و علموا أنها كانت في حالة إغماء إثر تعرضها لأزمة قلبية و لم تشعر أنها تسقط على الأرض ، و حينمخا استيقظت في المستشفى طلبت أن ترى الشاب لتشكره على إنقاذ حياتها .

أثنى رواد التواصل الإجتماعي على تصرف الشاب الشهم و السريع الذي قام به في الفيديو لإنقاذ حياة السيدة من الموت، و قدم كثير من المتابعين الشكر للشاب و طالبوا بتكريمه على موقفه البطولي .

شهامة و سرعة .. شاب ينقذ حياة سيدة مسنة قبل دهسها