حلبية يكشف سر تعثر تجديد عقد عمر كمال وتطورات إنشاء استاد بورسعيد

كشف سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي كواليس تجديد عقد عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق خلال الفترة الحالية

وأكد حلبية في تصريحات لبرنامج “ اللعبه الحلوه ” عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن عمر كمال أعلن عن موافقته على تجديد العقد ورغبته في البقاء مشددا على أن والده طلب مقابلا ماديا ضخما من الصعب الموافقة عليه .

وتابع أن المقابل المادي الذي طلبه والده “ يبوظ الفريق ” مشددا على أن المفاوضات مستمره حتى الآن .

وأكمل أن كريم العراقي نجم الفريق باق ولن يرحل مؤكدا أنه لم.يتلق أي عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن النادي .

وتابع أن ايزي ايميكا نجم الفريق باق أيضا وعقده مازال به موسمين .

وعن استاد بورسعيد أكد أن حجر الأساس سيتم وضعه خلال الفترة المقبله والبدء في إنشاء استاد كبير بمواصفات عالمية يسع لأكثر من ١٤ الف مشجع، مشيرا إلى أنه فور البدء في إنشاء الاستاد الجديد سيتم هدم استاد بورسعيد القديم