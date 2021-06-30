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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سلالة دلتا.. فرنسا تقرر تأجيل تخفيف قيود كورونا بإقليم لاند

علم فرنسا
علم فرنسا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن السلطات أرجأت تخفيف القيود في إقليم لاند بسبب انتشار السلالة الهندية "دلتا" لفيروس كورونا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء"، أكد أتال، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستؤخر إجراءات تخفيف قيود كورونا في إقليم لاند، إلى 6 يوليو، بسبب ارتفاع الإصابات بمتحور "دلتا".

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وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قال الثلاثاء، المتحور الهندي "دلتا" أصبح يمثل 20 % من الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، مضيفا أنه ينمو بشكل تدريجي".

وأشار "يجب علينا أن نتحلى باليقظة والحذر"، مشددا على تلقي اللقاح وبشكل خاص للطواقم الطبية، وأولئك الذين يعملون في مراكز إيواء المسنين (إيباد) للحيلولة دون إصابتهم بهذه المتحورة الشديدة العدوى.

وتابع فيران "نسبة تلقيح الأطقم الطبية في ارتفاع مستمر لكن وتيرتها بطيئة نوعا ما"، محذرا أن في حال "كانت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في الأوساط الطبية غير كافية، فهناك إمكانية أن نفرضها بقوة القانون. لدينا بعض الوقت حتى سبتمبر المقبل لاتخاذ القرار".

فرنسا كورونا فيروس كورونا السلالة الهندية سلالة دلتا الحكومة الفرنسية

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