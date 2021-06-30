عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد الشناوى ضمن قائمة منتخب مصر فى اوليمبياد طوكيو بشرط

محمد الشناوى
محمد الشناوى

أصبح فى حكم المؤكد انضمام محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي المخضرم لقائمة المنتخب الأوليمبى المشارك فى أوليمبياد طوكيو 2021 .

واستقر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأوليمبي على ضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي لقائمة الفراعنة فى أوليمبياد طوكيو 2021 للاستفادة من خبراته الطويلة وقدرته على قيادة منتخب مصر فى البطولة الأهم .

وينتظر شوقى غريب موافقة الكاف على تقديم موعد إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا من 17 يوليو الى 15 يوليو المقبل حتى يتمكن من اصطحاب لاعبى النادى الأهلى المختارين فى المنتخب الأوليمبى ومن ضمنهم سيكون محمد الشناوى .

ومن المنتظر أن تسافر بعثة المنتخب الأوليمبى لليابان يوم 16 يوليو المقبل للدخول فى فقاعة طبية وفقا للإجراءات الإحترازية المتبعة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا وغير مسموح لاى لاعب بدخول الفقاعة عقب الموعد المحدد مسبقا .

وسيعلن شوقي غريب عن قائمة 18 لاعبا بالإضافة إلى 3 لاعبين من الكبار يوم 2 يوليو المقبل لإرسالها للجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2021.

ويحق للمنتخبات الأوليمبية المشاركة فى أوليمبياد طوكيو اصطحاب 3 لاعبين فوق السن لدعم الفرق فى الدورة الأوليمبية لزيادة شعبيتها .

ومن المنتظر أن يصدر الفيفا والكاف قراره في طلب اتحاد الكرة المصري الموافقة على سفر بعثة الفراعنة لأوليمبياد طوكيو  يوم 18 يوليو المقبل حال عدم قدرة الكاف على تقديم موعد نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع بين النادى الأهلى وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا فى السابع عشر من يوليو الجارى بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب .

وتأهل الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا عقب فوزه على الترجى التونسى ذهابا بهدف وبثلاثية نظيفة إيابا بالقاهرة ، فيما بلغ كازيزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا النهائى لأول مرة فى تاريخه على حساب وداد الأمة المغربى بالفوز ذهاب بكازابلانكا بهدف والتعادل سلبيا بجوهانسبرج .

وتأكد عدم مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، والمقرر إقامتها فى شهر يوليو المقبل.

 ورفض ليفربول ، مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فى ظل التحضير للموسم الكروى الجديد، والإعداد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي ودورى أبطال أوروبا.

وكان اتحاد الكرة خاطب ليفربول بفاكس رسمي من أجل السماح لـ محمد صلاح بتدعيم منتخب مصر الأولمبي بالأولمبياد والمشاركة معه خاصة فى ظل القناعات بقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .

محمد الشناوي منتخب الأوليمبى شوقي غريب أوليمبياد طوكيو 2021 النادي الأهلي

ترشيحاتنا

صدمة محمد صلاح.. تأجيل إعلان قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوركيو

خلال اجتماع مشترك.. الشوربجي ورشوان والبدوي: لائحة المؤسسات الصحفية راعت حقوق العاملين

افتتاح أول مركز أبحاث في العالم لعلاج سرطان الرأس والعنق.. تفاصيل

الصراع في تيجراي.. المجاعة تطرق الأبواب وجبهة التحرير تتوعد جيش إثيوبيا

سفير عمان في مصر يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون الثنائي

رغم مبيعات الأجانب.. مشتريات المصريين تعزز أداء البورصة اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

لم تكن مجرد لحظة عابرة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين في 30 يونيو

الدوري المصري .. قرار جديد من جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

"الزراعة": ضبط أكثر من 218 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

السيسي للمواطنين: لو عايزين أدهن منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات

سقوط المطربة جنات داخل حمام السباحة.. وإنقاذ ابنتها  .. فيديو

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

فيديوجراف.. مواصفات أول أتوبيس كهربائي مصري وسر تسميته بـ سيتي باص

فيديو جراف.. حسام حبيب يتهم نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ