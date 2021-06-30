محمد الشناوى ضمن قائمة منتخب مصر فى اوليمبياد طوكيو بشرط

أصبح فى حكم المؤكد انضمام محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلي المخضرم لقائمة المنتخب الأوليمبى المشارك فى أوليمبياد طوكيو 2021 .

واستقر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأوليمبي على ضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي لقائمة الفراعنة فى أوليمبياد طوكيو 2021 للاستفادة من خبراته الطويلة وقدرته على قيادة منتخب مصر فى البطولة الأهم .

وينتظر شوقى غريب موافقة الكاف على تقديم موعد إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا من 17 يوليو الى 15 يوليو المقبل حتى يتمكن من اصطحاب لاعبى النادى الأهلى المختارين فى المنتخب الأوليمبى ومن ضمنهم سيكون محمد الشناوى .

ومن المنتظر أن تسافر بعثة المنتخب الأوليمبى لليابان يوم 16 يوليو المقبل للدخول فى فقاعة طبية وفقا للإجراءات الإحترازية المتبعة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا وغير مسموح لاى لاعب بدخول الفقاعة عقب الموعد المحدد مسبقا .

وسيعلن شوقي غريب عن قائمة 18 لاعبا بالإضافة إلى 3 لاعبين من الكبار يوم 2 يوليو المقبل لإرسالها للجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2021.

ويحق للمنتخبات الأوليمبية المشاركة فى أوليمبياد طوكيو اصطحاب 3 لاعبين فوق السن لدعم الفرق فى الدورة الأوليمبية لزيادة شعبيتها .

ومن المنتظر أن يصدر الفيفا والكاف قراره في طلب اتحاد الكرة المصري الموافقة على سفر بعثة الفراعنة لأوليمبياد طوكيو يوم 18 يوليو المقبل حال عدم قدرة الكاف على تقديم موعد نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى يجمع بين النادى الأهلى وكايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا فى السابع عشر من يوليو الجارى بملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب .

وتأهل الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا عقب فوزه على الترجى التونسى ذهابا بهدف وبثلاثية نظيفة إيابا بالقاهرة ، فيما بلغ كازيزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا النهائى لأول مرة فى تاريخه على حساب وداد الأمة المغربى بالفوز ذهاب بكازابلانكا بهدف والتعادل سلبيا بجوهانسبرج .

وتأكد عدم مشاركة اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشكل رسمي مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، والمقرر إقامتها فى شهر يوليو المقبل.

ورفض ليفربول ، مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي فى ظل التحضير للموسم الكروى الجديد، والإعداد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي ودورى أبطال أوروبا.

وكان اتحاد الكرة خاطب ليفربول بفاكس رسمي من أجل السماح لـ محمد صلاح بتدعيم منتخب مصر الأولمبي بالأولمبياد والمشاركة معه خاصة فى ظل القناعات بقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .