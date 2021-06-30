أنغام على مسرح النافورة بالأوبرا.. غدا

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا للنجمة انغام بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات وذلك في الثامنة مساء الخميس الأول من يوليو على مسرح النافورة .

يتضمن البرنامج نخبة من أعمالها الخاصة التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى منها حالة خاصة جدا، بين البينين، اساميك الكتيرة ، اتجاه واحد ، اهي جات ، متلخبطة ، 100 صورة ، بتوصفني بتكفسفنى ، ده اللي عندي ، سيدي وصالك ، نفس الشوق ، نزوة ، فنجان النسيان ، انا بعته كتير ، هبدأ مالاخر ، مطمنة ، وحدانية ، بتحبها ولا ، بعتلي نظرة ، عرفها بيا ، حتة ناقصة ، ياريتك فاهمني وغيرها .

وأعلنت انغام سعادتها بالمشاركات الدائمة فى أنشطة دار الأوبرا المصرية معتبرها مؤكدة رغبتها الدائمة فى التواجد بين جماهيرها المتذوقة للفنون الراقية .