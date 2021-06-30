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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في ذكرى 30 يونيو.. إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعي و182 ألف لقاطني المناطق الخطرة

الإسكان الإجتماعى-
الإسكان الإجتماعى- صورة أرشيفية

بلغت تكلفة المشروعات المُنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات من يوليو 2014 إلى يونيو 2021، نحو 225 مليار جنيه، وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وذكرت هالة السعيد، أن أهم  المشروعات المُنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و182 ألف وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الخطرة وغير الآمنة وغير المخططة، علاوةً على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية خلال العامين الماضيين.

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وأضافت وزيرة التخطيط: وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، و3.8 مليون م3/يوم لـ مشروعات الصرف الصحي، وقد نتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.


وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن تكلفة المشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021) تصل إلى 4.4 تريليون جنيه، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول إرساء دعائم البناء والتنمية والاستقرار.


أضافت وزيرة التخطيط أنه خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2020)، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تضمن الخطة الاستثمارية لعام 20/2021، استثمارات عامة تتعدى تكلفتها الكلية 2 تريليون جنيه، وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات، أبرزها تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الثورة التي عبرت عن اختيارات حرة للشعب المصرى وكتبت فصلًا جديدًا في التاريخ السياسي للأمة المصرية كانت أيضًا بداية لنهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة.

اسكان اجتماعى تطوير العشوائيات قاطني المناطق الخطرة مياة الشرب مشروعات الصرف الصحي المشروعات القومية

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