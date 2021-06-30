مياه المنيا: حملات للتوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى ملوى

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ، حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بمركز ملوى بقرى بنى خالد ودير أبوحنس لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى.



وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا: "إن الفعاليات شملت عمل لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية هذه المبادرة وضرورة ترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى"، وذلك ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.