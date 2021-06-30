سليمان جودة: مشروع تطوير قرى الريف تشمل 4700 قرية بتكلفة 700 مليار جنيه

قال سليمان جودة، الكاتب الصحفى، إن مصر دولة محورية ومركزية فى المنطقة وأصبحت قادرة على حماية مصالحها.



وأضاف سليمان جودة، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصر"، المذاع على فضائية “ أم بى سى مصر2”، أن مصر أعادت بناء نفسها خلال الـ7 سنوات الماضية.

مبادرة حياة كريمة

وأشارت سليمان جودة، إلى أن مصر أصبحت قادرة على مواجهة أعدائها وحماية أمنها القومى،لافتاً إلى أن تفقد الرئيس لمعدات تطوير قرى الريق المصرى إشارة إلى أن مبادرة حياة كريمة انتقلت من مرحلة التدشين إلى التنفيذ.

وتابع سليمان جودة، أن مشروع تطوير قرى الريف المصرى تشمل 4700 قرية بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه.

وفى سياق آخر، قال الكاتب الصحفي سليمان جودة إن مؤتمر "بريلن 2" ينعقد في ألمانيا الان، كما أنه يوجد مؤتمر "برلين 1" الذى عقد في يناير 2020، على مستوى القادة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن مؤتمر اليوم بحضور وزراء الخارجية، كاشفا أن المؤتمر الاول كان يناقش قضية واحدة فقط، ألا وهي خروج المقاتلين الأجانب والعناصر المرتزقة من ليبيا.



وذكر الكاتب الصحفي سليمان جودة خلال استضافته فى برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، تصريح وزير خارجية ألمانيا "الدول التى التزمت في برلين 1 بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، لن تنفذ ما التزمت به حتى الان"، وكان هذا التصريح يعتبر إشارة لتركيا على أن يكون لديها مسئولية كبيرة في محاولة تقاربها من الدولة المصرية، من خلال إتخاذ خطوات سليمة في الملف الليبي".



وأضاف الكاتب الصحفي سليمان جودة، أنع تم عقد اجتماع من أسابيع في مقر وزارة الخارجية المصري، فكانت شروط الدولة المصرية لتحسن العلاقات المصرية مع ت ركيا، فكان يجب عليها أن تسعي إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا وإخراج الجنود المرتزقة من ليبيا وحل مشكلة جماعات الإخوان الإرهابية.

وأكد الكاتب الصحفي سليمان جودة، أنه من المستحيل أن تسعي لتحسين علاقاتها مع الدولة المصرية والاخوان معا، فهنا يجب على تركيا أن تحدد مع من سوف تحسن وتوطد علاقاتها؟.

وأشار الكاتب الصحفي ، إلى أنه لابد من الوصول إلى حل فى قضية سد النهضة ، لافتاً إلى أننا نقترب من موعد الملئ الثانى وبالتالى لا يوجد وقت ولابد من التحرك سريعاً .

وتابع الكاتب الصحفي ، أن هذا الملف لابد من وجود حل له ، فكما حذر الرئيس كثيرا بقاء ملف سد النهضة بدون حل يهدد منطقة شرق أفريقيا وهذه رسالة لابد أن تصل إلى العالم وضميره .