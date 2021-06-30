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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم مبيعات الأجانب.. مشتريات المصريين تعزز أداء البورصة اليوم الأربعاء

البورصة المصرية -
البورصة المصرية - صورة أرشيفية

عززت مشتريات المستثمرين المصريين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر يونيو، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 10253 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 2159 نقطة.

 

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 12831 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 3989 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 2330 نقطة.

 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 3288 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.66% ليصل إلى مستوى 2402 نقطة.

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