الرئيس السيسي يتفقد المعدات والمركبات الهندسية لتطوير الريف المصرى.. ونواب: خطوة جادة لخلق تنمية حقيقية وتوفير حياة كريمة للمواطنين..ومطالب بمساندة منظمات المجتمع المدني للدولة

برلماني: تطوير العشوائيات أحد أبرز الملفات التي أحرزت فيها الدولة خطوات جادة

برلمانية: لابد من تضامن منظمات المجتمع المدني لتحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط

سياحة النواب: تفقد السيىسى للمعدات والمركبات المشاركة له مردود إيجابى على تنشيط السياحة

قال الرئيس السيسى، : نطلب من أهالينا أن يتحملونا أثناء عمليات التطوير في الريف من الحفر والتنظيم حتى نستطيع إنجاز العمل فى أسرع وقت.

وأشار الرئيس السيسى، خلال تفقده صباح اليوم المعدات والمركبات الهندسية فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، إلى أننا نطلب من أهالى الريف أيضاً أن يساعدونا فى بناء أكثر من دور للبيت الريفي، لافتاً إلى أنه حدّد بناء نصف مليون بيت فى المرحلة الأولى.

السيسي لـ أهل القرى: ساعدونا لانجاز المبادرة

وتابع الرئيس السيسى، نحتاج مساعدات أهل القرى، ومنظمات المجتمع المدنى، لاستكمال مبادرة حياة كريمة لأهالينا فى الريف المصرى.

من جانبه أشاد النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي أثناء تفقده المعدات والمركبات الهندسية فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، مؤكدًا أن اهتمام الرئيس السيسي بإطلاق هذه المبادرة، إلى جانب الاهتمام بالمواطن المصري، امتدادًا لاهتمامه بتطوير العشوائيات، خير دليل على أن الأمور تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة أهدافها.

وأكد أن ملف تطوير العشوائيات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعد من الملفات التي أحرزت فيها الدولة المصرية خطوات جادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ، مشيرًا إلى أنه فى نفس الوقت يتم توفير اعتمادات مالية ضخمة فى سبيل تطوير هذه المناطق التي تعد موروث ثقيل من العقود السابقة ، حملت القيادة السياسية على عاتقها مهمة الإصلاح بخطوات جادة، وضمان حياة كريمة للمواطن المصري.

يطالب لاعبى الكرة بالمساهمة

وطالب عبد الفتاح يحيي فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد “ ، منظمات المجتمع المدني ، ورجال الأعمال ، والأندية الكبرى ، علاوة على لاعبي كرة القدم ، وأصحاب المستشفيات والمدارس الخاصة أيضًا، بضرورة الاصطفاف حول توجهات الدولة فى المرحلة الحالية، والاستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساهمتهم طواعية في هذا المشروع ، معقبًا: ”ده مشروع قومي وعلى الجميع المساهمة فيه”.

واستطرد: على المجتمع المدني أن يثبت وجوده مع الدولة ، لاسيما رجال الأعمال ، مشيرا إلى أن الدولة منحت لهم العديد من الاستثمارات ، الحوافز ، والإعفاءات الجمركية، وكذا الضريبية ، وغيرها من الامتيازات الأخرى.

أهل الريف يمثلون الشريحة العريضة من الشعب

وأشار أمين قوى عاملة النواب إلى أن هؤلاء القاطنين بالريف المصري ، يمثلون الجزء الأكبر، والشريحة العريضة من الشعب المصري ، لذا كان لزاماً على الدولة المصرية أن تضع هذه الفئة نصب أعينها للوصول بخدمة المواطن إلى العالمية ، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة ، من أقوى المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسي ، وسيشهد العالم كله بما تم من إنجازات ، وتطوير للريف المصري ، بعد ما عاني الإهمال طيلة عقود طويلة.

من جانبه وجهت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ونقله للدولة المصرية من الظلام إلى النور، لافتة إلى أن الإنجازات التى تمت منذ ثورة 30 يونيو ، إلى يومنا هذا ستكتب بحروف من نور،بداية من المشروعات التنموية ، والعملاقة ، وصولا إلى التحول في حياة المواطن المصري ، وذلك من خلال المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسي لتوفير حياة كريمة للمصريين.

وأكدت " الكسان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تفقد الرئيس السيسي للمعدات والمركبات والآلات الهندسية بمبادرة حياة كريمة ، لتطوير الريف المصري، بمثابة " عيد لقرى مصر " وفخر لكل المصريين وإنجاز ضخم يتم على أرض الدولة المصرية الحديثة،مشيرة إلى أن هذه المبادرة وفى ظل التوجيهات الرئاسية الداعمة، ستسهم فى تحقيق نقلة نوعية كبيرة للدولة المصرية، لاسيما الريف المصري ، والذي يبلغ عدد السكان فيه 58 % من إجمالي التعداد السكانى لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت أنه ولإنجاز مبادرة حياة كريمة ، والإنتهاء منها فى أقصر فترة زمنية ممكنة ، لابد أن تتضامن منظمات المجتمع المدني ، و مشاركة كافة الجهات المعنية مع الدولة ، من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري البسيط .

فى سياق متصل، أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن ما شهدنا اليوم 30 يونيو يوم الثورة العظيمة ، وخلال احتفالية تفقد ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى بمثابة " عيد لقرى وريف مصر " وفخر لكل المصريين وإنجاز ضخم يتم على أرض الدولة المصرية الحديثة وله مردود إيجابى قوى على تنشيط الحركة السياحية ، في ضوء ما تشهده الدولة من مرحلة جديدة من التطوير الشامل منذ أن تحمل سيادة الرئيس السيسى المسئولية وتسير فيها النهضة والتنمية والعمران بسرعة البرق ، حيث أنه وعد فصدق وحول حلم المصريين لحقيقة على أرض الواقع .

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أدخل الفرحة والسرور اليوم على قرى وريف الجمهورية بهذا الكم من الإنجازات ، مضيفة أن الدولة المصرية الحديثة تشهد نقلة نوعية كبيرة وعصر جديد في ضوء الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية العملاقة التي تحققت ، مما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على التنمية والتطوير في جميع قرى الجمهورية ورفع مستوى المواطن المصرى والحفاظ على صحته وتوفير العلاج اللازم له وخاصة توفير العلاج لمرضى ضمور العضلات والبدء في علاجها والذى يعد إنجاز كبير أيضاً ، إلى جانب الخدمات الكاملة من خلال برنامج متكامل لـ ( مبادرة حياة كريمة ) ليس فقط مشروع الصرف الصحى أو مياه الشرب للقرى .

وتابعت أن برنامج حياة كريمة يشهد بدء مرحلة التطوير الشامل لقرى الريف المصرى بمشاركة كل وزارات الحكومة من خلال برنامج ضخم لتنفيذ هذه المبادرة وتحقيق الهدف المنشود على أرض الواقع في قطاعات عديدة لصالح المواطنين مثل التعليم ، والصحة ، والاتصالات ، الكهرباء ، والإسكان ووحدات إسكان إجتماعى ، والزرعة ، والصناعة ، وغيرها من الخدمات التي سوف تنفذ من خلال هذه المبادرة لصالح المواطنين .

وقالت على إن ما تحقق من إنجازات على أرض الدولة المصرية له مردود إيجابى قوى في انتعاش حركة السياحة الخارجية في ضوء الجهود الناجحة لأجهزة الدولة التي بذلتها خلال أزمة جائحة كورونا العالمية من إجراءات وقائية واحترازية وتطعيم المواطنين ، والتي كان لها آثار إيجابية قوية على أرض الواقع.