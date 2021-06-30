ترقص باحترافية.. شاهد.. 7 كلاب آلية تتحدى فرقة رقص شهيرة

أذهلت جميع أعضاء الفرقة

نشرت شركة الروبوتات الأمريكية، بوسطن ديناميكس، مقطعي فيديو أثارا ذهول المشاهدين لـ 7 كلاب آلية تؤدي حركات رقص مثيرة للإعجاب.

وحسب ما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، تحدت 7 كلاب آلية معروفة باسم «سبوت»، فرقة البوب الكورية الشهيرة «K-pop boy BTS».

وأوضحت بوسطن ديناميكس أن مقاطع الفيديو للكلاب الآلية مع أعضاء الفرقة أتت ضمن الاحتفال الجديد بالتعاقد مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات.

تحدٍ كبير

وأوضح إريك ويتمان، عالم الروبوتات في بوسطن ديناميكس، أنه ظهرت في مقطع الفيديو الأول 7 كلاب آلية وهي ترقص على أغنية الفرقة الكورية لعام 2020م « I’m On It» بتقنية غير مسبوقة.

وأضاف عالم الروبوتات: “كان هناك تحدٍ كبير في تصمم رقصات احترافية للكلاب الآلية، لكننا نجحنا في هذا، كما أن الروبوتات تتميز عن البشر في أنها لا تخطئ أبدًا في تكرار الحركات الصحيحة كما هي دون أي ارتجال”.

ولفت إريك ويتمان إلى أنه في إحدى اللقطات الراقصة، تنطلق أذرع الكلاب السبعة في سلسلة من الأنماط المرنة، مما يعطي مظهر روبوت واحد متعدد الأذرع.

انبهار أعضاء الفرقة الكورية برقص الروبوت

أصل استعمالها

وفي مقطع الفيديو الثاني، يتحدى روبوت بشري يبلغ طوله 6 أقدام ويدعى «أطلس»، أعضاء فرقة البوب الكورية « BTS».

ويبلغ متوسط أسعار الروبوتات في هذه الشركة حوالي 75000 دولار، وتستخدم في الأصل لأغراض عسكرية، مثل: مساعدة أفراد المدارس العسكرية الفرنسية على إكمال تدريباتهم.

وعلى سبيل المثال، يستطيع الكلب الآلي «سبوت» التعامل مع بيئته واستشعار ما فيها وتجنب العوائق وتسلق السلالم وفتح الأبواب، كما يمكنه القيام بمهام خطرة كالمحطات النووية وحقول النفط البحرية ومواقع البناء.

روبوتات للمنزل

وأعلنت بوسطن ديناميكس عن الكلب الآلي الذكي ذي الأربع أرجل في عام 2016، لكن كان قيد التطوير من قبل الشركة لسنوات قبل طرحه تجاريًا في 17 يونيو 2020.

واختتم مارك رابيرت مؤسس بوسطن ديناميكس، أن شركته ستوفر قريبًا ربوتوتات للاستعمال المنزلي، مشيرًا إلى أن شركته باعت حوالي 400 كلب آلي منذ فبراير 2021.