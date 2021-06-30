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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعلان تنسيق الجامعات الخاصة .. 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة.. استقبال الطلاب إلكترونيا .. تطبيق قواعد العام الماضي

التنسيق
التنسيق

الاعلى للجامعات الخاصة:

95 % للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة.. ننشر تنسيق الجامعات الخاصة
تطبيق قواعد العام الماضي الخاصة بالحدود الدنيا

التعليم العالي:

الجامعة تحدد نوع اختبارات القبول المطلوبة

التقدم الإلكتروني للجامعات الحكومية يطبق منذ سنوات طويلة

التنسيق الإلكتروني يشمل الجامعات الأهلية

 

وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

 

عقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح امس الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

 

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

 

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وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماضي كالتالي:

 

95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.

 

بينما ينطلق تطبيق التنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة، بدءا من تنسيق 2021/2022، كما هو مطبق على الجامعات الحكومية ، لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة بين الطلاب.

 

وقال مصدر مسؤول بالتعليم العالي، إن نظام التقديم يختلف في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، منوها إلى أن ماراثون التقدم الالكتروني للجامعات الحكومية يطبق منذ سنوات طويلة، وأنه يتم بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة،  موضحا أنه تم التقديم فى الجامعات الاهلية هذا العام عن طريق التقديم الالكتروني أيضا، من خلال الشبكة العنكبوتية.

 

وأضاف المصدر ، أنه كان يتم منذ سنوات التقديم بالجامعات الخاصة بشكل ورقى ويدوي، وأن الطالب كان يقوم بتقديم أوراقه داخل الجامعة يدويا، لكن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة  أطلق التنسيق الالكتروني، من خلال الموقع الالكتروني .

 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برقم 10 لسنة 2021 بشأن تفاصيل التنسيق الالكتروني لـ الجامعات الخاصة والأهلية .

 

‏ونص القرار على أن تتولى امانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، تنظيم تطبيق آلية ‏قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية الكترونيا وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك ، حيث تم التأكيد على أنه ‏لا يجوز للجامعات ‏قيد أي طلاب جدد بها إلى وفقا لتلك للقواعد والضوابط المنظمة لذلك مع مراعاة قواعد قبول الطلاب في التعليم الجامعي داخل جمهورية مصر العربية.

 

‏وتتمثل خطوات نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية فيما يلي : 

 

- ‏بالنسبة لمرحلة اختبارات القبول 

 

- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التي سوف يتم عمل اختبارات قبول بها ، ‏وتحدد كل جامعة نوع اختبارات القبول المطلوبة ، كما تحدد قيمة اجراء  هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد ، ‏ويتم إجراء الاختبارات بدءا من شهر مارس للفصل الدراسي الأول و شهري ديسمبر ويناير للفصل الدراسي الثاني ويسمح بعمل اختبارات قبول محدودة قبل ملحق التنسيق.

 

- أما مرحلة ‏الإعداد للتنسيق فتقوم كل جامعة بإعداد قوائم الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول ، شرط أن تزيد أعداد الطلاب في هذه القوائم عن العدد المسموح بقبوله بالكلية ليتسنى للنظام الاختيار من بينهم وإلا لم يعتد بالقوائم المقدمة ، ويتم الاختيار من عموم المتقدمين وتقوم كل جامعة بتحليل الكليات التي سوف يتم الاختيار من عموم المتقدمين إليها .

 

- بالنسبة لمرحلة التنسيق يتم إنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة ، ‏وتسجل كل جامعة الكترونيا بعد الاطلاع على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسؤولياتها ، وذلك بنظام PDF حتى لا يتلاعب احد في هذه القوائم.

 

‏- بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة و تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة ، يسمح للطلاب الناجحين في عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم الكترونيا ، وذلك بحد اقصى 25 رغبة ‏، ويكون الطالب مسؤولا عن بيانات التي يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكتروني الخاص به.

 

‏- يشترط أن يكون المعروض أمام الطلاب من قوائم الكليات أن يكون مقترنا بقيمة المصروفات الدراسية للعام الكامل ، حيث أن التفاوت ‏في مصروفات الكلية سوف يكون من عوامل جذب الطلاب لكليات بعينها عن كليات اخرى ، ‏ويسمح للطالب بتغيير رغباته حتى ثلاثة أيام من بدء أعمال القبول ، وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أي تغييرات في الرغبات ، ‏ويتم إعلام الطلاب بترشيحاتهم ‏على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة ويمنح الطلاب فترة 48 ساعة لمراجعة ترشيحاتهم وللتظلمات ولمراجعة إدارة التنسيق الكترونيا و التأكد من توافق أسماء المسجلين مع قوائم النجاح في الثانوية العامة

 

‏- بعد مرور هذه الفترة سوف يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة ، وتقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكلية المختلفة بعد ساعة واحدة من الانتهاء من التوزيع وإعلان أسماء الطلاب المقبولين لكل كلية لكل جامعة.

 

‏- بالنسبة لمرحلة ما بعد التنسيق يمنح الطالب فترة ثلاثة أيام عمل بالبنوك للقيام بالتسجيل على موقع الجامعة الكترونيا ، وسداد رسوم الفصل الدراسي الثاني في حسابات الجامعة بعد البنوك المختلفة.

 

‏- بالنسبة للطالب الذي لم يقم بعمل الإجراءات السابقة في الوقت المحدد لذلك ، وستقوم إدارة الجامعة باختيار تنسيق الجامعات الخاصة الكترونيا بعدم السداد والرغبة في شطبه بعد 48 ساعة ،  ويقوم التنسيق بإخطار الطالب برسالة او بالبريد الإلكتروني بأنه قد تخلف عن إتمام الإجراءات المطلوبة ، ويكون عليه سرعة إنهاء اجراءاته في 48 ساعة ، ‏حيث أن عدم استكمال الإجراءات يعني الشطب تحت مسمى متخلف عن استكمال الإجراءات ، وبالنسبة للطالب الذي لم يقم بإنهاء إجراءات خلال فترة 48 ساعة إنذار ، يقوم التنسيق الالكتروني بشطبه ، وترشيح بديل له من الطلاب على الموجودين قائمة الانتظار ، ويتم ادراج اسم الطالب على قائمة متخلف عن استكمال الإجراءات حتى لا يقبله النظام في أي تنسيق أخرى للجامعات الخاصة في نفس العام.

 

‏- بعد انتهاء التنسيق إذا تبقى عدد من الأماكن لم يتم شغلها في أي كلية ، يمكن فتح باب التقديم الكترونيا عن طريق كل جامعة ، وتقوم كل جامعة بعمل تنسيق خاص بها ، مع الاخذ في الاعتبار الأماكن الشاغره بكل كلية ، والحد الأدنى للقبول وأولويات المجموع الأعلى ، على أن تقوم الجامعات بإعداد كشوف لهؤلاء الطلاب انتهاء الاختبارات ، وقرين كل منهم درجات المجموع التراكمي والنسبة المئوية ، وإرسالها لامانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، للتأكد من استيفائها قواعد ‏العدالة والالتزام بالحد الادنى للمجموع ، على ألا يتم إخطار هؤلاء الطلاب الموافقة عليهم وتسجيلهم قبل ورود موافقة الأمانة العامة عليهم ، ولن يتم الموافقة بأثر رجعي  ، علما بأن هذا التنسيق الخاص لا ينطبق على الطلاب المتخلفين عن استكمال الإجراءات.

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