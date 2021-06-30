حيل جديدة .. أطعمة ومشروبات تعالج القولون

يهدف علاج القولون العصبي إلى تخفيف الأعراض، عادة ما يتم اقتراح العلاجات المنزلية قبل استخدام الدواء، وكشفًا لما قدمه موقع "healthline" إليكم طرق العلاج المختلفة لعلاج القولون العصبي.

أعشاب مفيدة لتخفيف آلام القولون

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ بعض الا‏عشاب المفيدة لتخفيف آلام القولون .

١ مغلي البابونج و اليانسون : لتخفيف الإنتفاخ و الغازات

٢ مغلي النعناع : يهدئ المعدة و يحسّن من الهضم

٣ مغلي القرفة: لتهدئة التلبكات المعوية

٤ شاي الأعشاب والزهورات : لتخفيف آلام القولون العصبي وتهدئته

٥ مغلي الشمر : طارد للغازات وعلاج الامساك واقوى مهدىء للقولون عند الالم

ولفتت خبيرة التغذية؛ إلى أنها تشرب هذه المشروبات في اوقات الألم او بعد الطعام بساعة؛ أو في أي أوقات أخرى مناسبة حسب حالتك.

الماء وعلاج القولون

يمكن أن يساهم الجفاف في البراز القاسي المؤلم وبطء حركة الأمعاء وانسدادها، توصي الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب سعة 8 أونصات من الماء يوميًا للحفاظ على الترطيب المناسب.

الرياضة تعالج القولون

يمكن أن يؤدي نمط الحياة المليء بالضغط أو الخمول إلى تفاقم حالة القولون ، لذلك من المهم إيجاد طرق للاسترخاء وقضاء بعض الوقت للسماح لجسمك بالتمرين الذي يحتاجه للبقاء يعمل بشكل صحيح.

وجدت دراسة حديثة أن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتهاب الرتج لدى الرجال بنسبة تصل إلى 37 بالمائة.

النظام الغذائي لعلاج القولون

يؤدي تناول النظام الغذائي الغربي النموذجي الغني بالدهون والسكر والقليل من الألياف إلى زيادة الالتهاب والإمساك والألم الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الأمعاء المزعجة، ويمكن أن يساعد شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه والخضروات وتقليل الكحول والسجائر والكافيين والأطعمة المصنعة في تحسين الأعراض إذا كنت تعاني حاليًا من الألم.

علاج القولون بالجراحة

في الحالات القصوى ، تكون الجراحة خيارًا لتخفيف آلام القولون.

بحسب ال مركز السيطرة على الأمراض، يعد الفحص المنتظم ، الذي يبدأ في سن الـ 50، مفتاح الوقاية من سرطان القولون والمستقيم والعلاج النهائي حال الاكتشاف المبكر.

تجنب التوتر.