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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اعتناقها الاسلام واعتزال الغناء.. زوج مشتركة اراب جوت تالنت يستغيث لهروبها بابنته

جينيفر جراوت وزوجها
جينيفر جراوت وزوجها

أثار زوج مشتركة اراب جوت تالنت، جينيفر جراوت الجدل ، بعدما نشر عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى “ إنستجرام ” فيديو كشف فيه عن هروبها إلى خارج البلاد بابنته “ قمر ” . 

 

وكشف سعيد الزاتى زوج مشتركة اراب جوت تالنت، جينيفر جراوت عن هروبها خارج المغرب وتهريب ابنتهما إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما قامت برفع دعوى قضائية ضده.


وأضاف سعيد الزاتى زوج  مشتركة اراب جوت تالنت، جينيفر جراوت  انه يطلب  المساعدة من أجل جمع المال لدفع أتعاب المحامي وتسديد نفقة طفلته، في ظل عجزه عن تسديد هذه النفقات بسبب تأثير جائحة كورونا عليه على غرار العديد من الفنانين، الذين لا يعملون.


كما توجه زوج مشتركة اراب جوت تالنت، جينيفر جراوت  بالشكر لجميع الأشخاص الذين ساعدوه طيلة الفترة الماضية، في تسديد حاجياته اليومية والمعيشية
 

الدخول الى الاسلام : 


وكانت المطربة الأمريكية مشتركة اراب جوت تالنت، جينيفر جراوت قد اتخذت قرراً خلال السنوات الماضية  باعتزال الغناء واعتناق الدين الإسلامي وزواجها من رجل مغربي.

 

وقالت مشتركة اراب جوت تالنت جينيفر جراوت  التي أثارت الجدل عند نشر فيديو لها تتلو فيه القرآن الكريم وذلك خلال لقاء عبر إحدى القنوات الفضائية : أن السبب الرئيسي في اعتناقي الدين الإسلامي هو عند زيارتي لعدد من الدول العربية وتحديدا المغرب وسماعي المستمر لرفع الأذان وآيات من القرآن الكريم دفعني لاكتشاف هذا العالم الجديد بالنسبة لى.

 

وأضافت مشتركة اراب جوت تالنت  جينيفر جراوت  قائلة : قررت بعد فترة من احتراف الغناء العدول تمام عن الاستمرار والتعمق بشكل أكبر في الدين الإسلامي وتزوجت من رجل مغربي ورزقت بطفلة أطلقت عليها اسم قمر.

 

وكانت جينيفر جراوت قد ظهرت في مصر خلال برنامج شكلك مش غريب الذى كان يضم مجموعة من الفنانين منهم تامر عبد المنعم وعبد المنعم عمايري وديما قندلفت وضم في لجنة التحكيم هيفاء وهبي وتحكيم والمخرج محمد سامى. 

 

ولدت جينيفر جراوت في ميسا (أريزونا، الولايات المتحدة) ودرس في جامعة مكغيل في كندا. هي ابنة عازفة بيانو وعازفة كمان وبدأت تدرس الموسيقى في الخامسة.

 

في عام 2012 وبعد رحلتها الصيفية إلى المغرب، اهتمت جينيفر غروت بالثقافة والموسيقى العربية والأمازيغية. شاركت في مسابقة أرابز غوت تالنت وكانت في النهائي عام 201

جينيفر جراوت اراب جوت تالنت زوج مشتركة اراب جوت تالنت

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