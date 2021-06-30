رئيس الجامعة البريطانية: نمتلك حاضنة لريادة الأعمال تؤهل الطلاب لسوق العمل

أكد الدكتور يحيى بهي الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أهمية إكساب الطالب قبل تخرجه بعض الإضافات التي ستساعده على الدخول في سوق العمل، مشيرا إلى أنه يتم إشارك طالب أو اثنين في جميع مشاريع البحث العلمي لإكسابهم الخبرات والمهارات.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية، لـ"صدى البلد"، أن بعض الطلاب لديهم أفكار ممتازة في مجال ريادة الأعمال ولكنهم لا يعرفون تسويقها، منوها بأن الجامعة البريطانية تمتلك حاضنة ليتعلم بها الطالب كيف يترجم فكرته لميزانيات، وخطة للتسويق، لذا تعد الجامعة من الجيل الثالث للجامعات التي تهتم بالتدريس والبحث العلمي وريادة الأعمال.

كان المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة وافق على تطبيق نفس قواعد العام الماضي فيما يخص الحدود الدنيا للتقدم للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2021/2022.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة 6 أكتوبر.

وجه المجلس الشكر لجامعة 6 أكتوبر برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس مجلس الأمناء و د. جمال سامى رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة العام الماصي كالتالي:

95 % للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.