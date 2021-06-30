عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص وإنقاذ طفلة أسفل عقار الدخيلة بالإسكندرية

انهيار عقار بالدخيلة
انهيار عقار بالدخيلة

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية ، في انتشال طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، ومازال جارى البحث عن باقى الضحايا.

 

وانهار عقار قديم مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق ودور أرضي بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية.

 

وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

 

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصرنا الغالية

 

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بانهيار عقار قديم مأهول بالسكان، اسفر عن إصابة 4 أشخاص.

 

وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبه قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.


وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ ، وتمكنت من انتشال طفلة حية من تحت الانقاض.

الاسكندرية الحماية المدنية غرب الإسكندرية انهيار الدفاع المدني

ترشيحاتنا

لو رايح معرض القاهرة للكتاب.. اعرف خطوط النقل العام المخصصة

فتح جميع الحدائق بالقاهرة مجانا غدا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

صدى البلد ينشر قائمة بـ 134 بطلا وبطلة تأهلوا لأوليمبياد طوكيو2021

شاهد.. لحظة الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من اللقاح المصري

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الصربية لمناقشة تعزيز التعاون الفكري والفني بين البلدين

مدرب منتخب المغرب يعرقل انضمام سفيان رحيمي لـ الأهلي.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

لم تكن مجرد لحظة عابرة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين في 30 يونيو

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

"الزراعة": ضبط أكثر من 218 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مش بس للترطيب.. 9 فوائد صحية لتناول البطيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: المدن الجديده في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ