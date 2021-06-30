إصابة 4 أشخاص وإنقاذ طفلة أسفل عقار الدخيلة بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية ، في انتشال طفلة على قيد الحياة من أسفل عقار الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، ومازال جارى البحث عن باقى الضحايا.

وانهار عقار قديم مأهول بالسكان مكون من 3 طوابق ودور أرضي بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية.

وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصرنا الغالية

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بانهيار عقار قديم مأهول بالسكان، اسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور توجه رئيس الحي بصحبه قوات الدفاع المدني وقسم شرطة الدخيلة وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.



وتبين سقوط عقار بشارع البرسيم بالدخيلة الجبلية، ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض، وتقوم قوات الدفاع المدني بعمليات البحث والإنقاذ ، وتمكنت من انتشال طفلة حية من تحت الانقاض.