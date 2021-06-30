جامعة جنوب الوادي تصرف 700 جنيه مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة قدرها 700 جنيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين وكذلك صرف مكافأة قدرها 350 جنيه للعاملين بنظام الأجر اليومي المتواجدين على رأس العمل.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، على عقد مؤتمر كلية التربية بقنا بعنوان المؤتمر السابع والثلاثون لعلم النفس في مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات النفسية في الفترة من ٢٨ إلي ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ بمدينة الغردقة، و وافق المجلس أيضاً على انعقاد مؤتمر التعليم في ظل الأزمات والكوارث بكلية التربية بقنا في الفترة من ٧ إلي ٩ سبتمبر ٢٠٢١ .



كما وافق المجلس على عقد مؤتمر "العلوم الأساسية والتنمية المستدامة" و الذى تنظمه كلية العلوم في الفترة من ٢٧ إلي ٢٨ يوليو ٢٠٢١ و أيضاً وافق على تنظيم كلية الاعلام لمؤتمر موازي بالتشارك مع الرابطة الدولية لبحوث الإعلام في الفترة من ١٢ إلي ١٤ يوليو ٢٠٢١.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، على اعتماد لائحتي كليتي العلوم والتربية الرياضية بنظام الساعات المعتمدة و أيضا تعديل لائحة الساعات المعتمدة في أقسام الآثار المصرية و الآثار الإسلامية و قسم ترميم الآثار بكلية الآثار، و كذلك، وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لبرنامج اللغة الإنجليزية والترجمة برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب واعتماد اللائحة المالية" الفصل الصيفي" لبرنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بنظام الساعات المعتمدة لكلية العلاج وكذلك الموافقة على تعديلات اللائحة الجديدة بنظام النقاط المعتمدة " 5 + 2 " بكلية الطب.

كما وافق المجلس ، على تطبيق نظام الاختبارات التكوينية بنظام الساعات المعتمدة للفرق الرابعة و الخامسة و السادسة بكلية الطب و وافق المجلس أيضاً على تدريس مادة الصحة الإنجابية كمتطلب للقضايا المجتمعية بكلية التمريض، و وافق المجلس على انشاء كلية العلوم بالغردقة، على أن تشمل لائحتها الداخلية قسم علوم البحار و الثروة السمكية كما وافق المجلس على إنشاء مبنى فندق تعليمي لطلاب كلية السياحة والفنادق بفرع الجامعة بالغردقة بمقر مبنى كلية التربية بالغردقة.

تعينات وترقيات ومنح درجات علمية

و وافق مجلس جامعة جنوب الوادي ، على تعيين الدكتور عبدالناصر غريب عبدالرحمن، في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، والدكتور وائل بكرى رشيدي، في وظيفة أستاذ بكلية الآثار وعلى التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من: الدكتورة ثناء أحمد مغربي، بكلية العلوم والدكتورة فاطمة عباس محمد، والدكتور محمد صلاح عبدالله، بكلية الطب البيطري وعلى منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد للدكتور أحمد فريد عبدالحكيم، بكلية الصيدلة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من: الدكتور توفيق فتحي توفيق مهران، و الدكتور محمود أحمد محمود سليمان، و الدكتورة ماري جاد رضى حنا الله، بكلية الآثار و الدكتورة زينب مصطفى سيد، بكلية طب الفم و الأسنان وكلا من الدكتور محمود محمد عبدالحميد، و الدكتور محمد جابر أحمد بكلية الطب.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي على منح 9 طلاب درجة الدكتوراه، و 27 طالب درجة الماجستير وعلى منح 2 طالب دبلوم الدراسات العليا " الفيزياء الاشعاعية – تخلفات " دور مارس 2021م بكلية العلوم ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور مايو 2021م درجة الليسانس فى الآثار جميع الشعب وعددهم 124 طالب وكذلك منح درجة البكالوريوس بكلية التمريض لـ 235 طالب وطالبة.

اجتماع مجلس جامعة جنوب الوادي

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