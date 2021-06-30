محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمديرية الطرق والنقل

التقي اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، المهندسة إحسان بورما مدير عام مديرية الطرق والنقل ببورسعيد ، والمهندسة ابتسام القشاوي مستشار الطرق بديوان عام المحافظة ، وذلك لمتابعة سير العمل وآخر التطورات بعدد من المشروعات الخاصة بمديرية الطرق ببورسعيد ، .

واستعرض اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد الأعمال الجارية حاليا بعدد من مشروعات مديرية الطرق ، والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والميادين والشوارع الفرعية والرئيسية ببورسعيد ، فى إطار الطفرة الشاملة لتطوير الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد ، حيث تناول الاجتماع مستجدات العمل فى مشروعات تطوير الطرق بحى الجنوب وحى الضواحى على راس المشروعات الجارى تنفيذها .



وأكد محافظ بورسعيد ، أنه جارى الانتهاء من الأعمال القائمة الخاصة بتطوير الطرق الحيوية بالمحافظة ، وذلك طبقا لمخطط المحافظة للارتقاء وإعادة تطوير الطرق الرئيسية والفرعية بما يتناسب مع طبيعة بورسعيد الحضارية ، ولتحقيق السيولة المرورية والانسيابية في مختلف الطرق بالمحافظة