شاهد.. حل امتحانات الثانوية العامة التجريبية في جميع المواد عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، انه يمكن لطلاب الثانوية العامة “ الصف الثالث الثانوي” ، مشاهدة حل الامتحانات التجريبية كاملة لمختلف المواد عبر قناة مدرستنا 2.

وقالت وزارة التربية والتعليم : كما يمكن لطلاب الثانوية العامة متابعة كل الدروس، في حال فات الطالب أي درس، على قناة مدرستنا ٢ يمكنه مشاهدته على اليوتيوب بتقنية الـ HD من خلال هذا الرابط:

https://www.youtube.com/channel/UCrwSOIGdBesygMZVh6ZV6Rw

أحدث قرارات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرا صحفيا بشأن الاستعدادات النهائية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ملخصا لـ أبرز قرارات وزير التعليم بهذا الشأن :

الطلاب سيجيبون على امتحانات الثانوية العامة عبر البابل شيت فقط .

لن يتم استخدام التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة إلا في تسجيل الحضور إلى جانب استخدامه كمرجع للكتب المدرسية فقط لا غير.

سيتم السماح لطلاب الدبلومة الأمريكية في G11, 12 بال super matching بمساعدة وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى.

امتحانات الثانوية العامة بنظام الاوبن بوك ومسموح بدخول اللجان بكتاب الوزارة فقط.

سنغلق منصة الامتحان الالكتروني على التابلت خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

أي تابلت خارج المنظومة سيتم سحبه من الطالب فورا مع تحرير محضر غش للطالب.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا لجميع طلاب الثانوية العامة بلا استثناء.

الوزارة لن تتراجع ولن تغير ما أعلنته من قبل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة وزمن الامتحانات.

محدش هيقفل الامتحان في الثانوية العامة.. والشاطر هيدخل الكلية اللي عايزها.

الهدف من طريقة التقييم الجديدة هو ان يجيب الطالب على اكبر عدد من الاسئلة في منافسة متكافئة مع زملائه.

وزير التعليم:سنطبق عقوبات قانون الغش في امتحانات الثانوية العامة بلا تهاون

في حالة عدم وجود التابلت مع الطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة ، يمكن تسجيل الحضور ورقيا من خلال لجنة الامتحان.

وفرنا لطلاب الثانوية العامة كل الوسائل المساعدة سواء المنصات الإلكترونية أوالنماذج الاسترشادية سواء على التليفزيون او يوتيوب او عبر الانترنت.

نتوقع لطلاب الثانوية العامة هذا العام ان يؤدوا اداء جيد في امتحانات الثانوية العامة.

الغش سيؤدي الى اهدار العدالة في الثانوية العامة ولذا سنطبق قانون الغش بحسم على الغشاشين.

نتمنى لطلاب الثانوية العامة امتحانات ميسرة ونتائج مبهرة.

كل شئ معد لـ امتحانات سهلة على طلاب الثانوية العامة.

الهدف الاساسي للتابلت كان الوصول للمحتوى الدراسي وليس أداء الامتحان.

لدينا 700 ألف طالب في ثانوية عامة نطبع لكل طالب فيهم 11 امتحان مما يكلفنا الكثير من الاموال في طباعتها ونقلها.

وفرنا لطلاب الثانوية العامة منصة حصص مصر ، وصل عدد ساعات الفيديو التي تم انتاجها عليها 300 ساعة واشترك فيها 92 معلم وعدد المشاهدات مليون ونصف مشاهدة ، ودخل عليها 2 مليون مشاهد ، وبها 84 بنك اسئلة و 491 نموذج استرشادي.

وفرنا لطلاب الثانوية العامة منصة البث المباشر وضمت حتى الآن 3350 حصة في 26 مادة.

قناة مدرستنا 1 حققت 14.5 مليون مشاهدة منذ اكتوبر الماضي.

منصة ذاكر على بنك المعرفة ، حققت 462 مليون مشاهدة.

الطلاب تفاعلوا مع المنصات الالكترونية بشكل لافت للانتباه.

الامتحان التجريبي الأخير أكد أننا نمتلك سحابة إلكترونية تعمل بكفاءة.

البنية التحتية للجان امتحانات الثانوية العامة تعمل بنسبة 100%.

الطلاب تعرفوا على شكل أسئلة الامتحان الجديدة وشكل البابل شيت في الامتحان التجريبي.

اطمأنينا على كفاءة المنظومة الالكترونية في 1792 لجنة ثانوية عامة.

اداء الطلاب في التعامل مع البابل شيت في الامتحانات التجريبية مبشر جدا.

رصدنا بعض الطلاب قاموا بعمل تهكير لـ التابلت.

رصدنا قيام بعض الطلاب بشراء تابلت من خارج الوزارة و اخفاءها في جراب تابلت الوزارة.

إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة يضعها عشرات من الأستاذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات.