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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فشله في تحقيق إيرادات مرتفعة ..عرض الحوت الأزرق على هذه المنصة

راندا البحيرى
راندا البحيرى

حصلت منصة شاهد vip على حق عرض فيلم " الحوت الأرزق" ، أوائل الشهر المقبل ، وذلك بعد عرضه فى السينمات خلال العام الماضى . 

 

تدور أحداث  فيلم الحوت الارزق حول (لعبة الحوت الأزرق) التي يستخدمها عدد كثير من الشباب والمراهقين بعد انتشار التكنولوجيا وانشغال الأب والأم عن أبنائهم وما قد يؤدي لتعرضهم لمخاطر كبيرة.

 

فيلم الحوت الازرق من بطولة راند البحيرى وحسنى شتاء ومن إخراج علاء مرسى ، وقد تم عرضه سينمائياً خلال شهر أغسطس الماضى . 

 

ولم يتمكن فيلم الحوت الارزق من تحقيق إيرادات خلال فترة عرضه فى دور العرض السينمائية ، حيث حقق ما يقرب من 200 الف جنية فقط .

 

تعاون جديد بين راندا البحيرى وعلاء مرسى : 

 

ومن المقرر ان تجدد راندا البحيرى تعاونها مع علاء مرسى بعد فيلم الحوت الازرق ، حيث أكدت الفنانة راندا البحيري  انها تتنظر عرض فيلمها الجديد “ الشرابية ” ، والذى إنتهت من تصويره خلال الفترة الماضية .

 

وتابعت راندا البحيري  فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها تجسد داخل الأحداث شخصية ياسمين التى تمتلك محلا تجاريا ، وتمر بالعديد من المشاكل ، خاصة وان هناك صراعا بين طرفين عليها.

 

ويشارك فى بطولة فيلم الشرابية بجانب راندا البحيري كل من  لطفي لبيب وعلاء مرسي وأحمد عبد الله محمود وحسن عبد الفتاح وسليمان،  إخراج معوض إسماعيل، تأليف محمود السنطي، وقصة علاء مرسي.

 

كما كشفت راندا البحيري عن انتظارها عرض فيلمها الجديد بار كود 615 ، والذى يشارك فى بطولته كل من أحمد عزمى وطارق صبرى . 
 

وشاركت راندا البحيري  خلال شهر رمضان الماضى 2021 فى بطولة مسلسل "كوفيد 25"  الذي عُرض في سباق دراما رمضان المنقضي،  بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.


وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

 

أفيش الفيلم 
الحوت الأزرق فيلم الحوت الازرق راندا البحيري علاء مرسي الشرابية

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