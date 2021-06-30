عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. مسلحون يطلقون النار في طرابلس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ..فيديو

صدى البلد

أطلق شبان مسلحون  الرصاص في الهواء بمحلة التلة في طرابلس وطالبوا أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن شبانا مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

ووفق المصدر نفسه، فإن مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضا في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية احتجاجا على فقدان المحروقات وانقطاع الكهرباء والغلاء الفاحش.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية رفضا للأوضاع المعيشية الصعبة مع تسجيل حوادث أمنية متفرقة تمثل آخرها اليوم في مدينة طرابلس.

وسجلت عاصمة الشمال مواجهات بين محتجين وعناصر في الجيش وإطلاق نار ترافق مع استنفار أمني في المنطقة حيث ساد الخوف من انفجار الوضع.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عددا من الأشخاص تجمعوا في شوارع التبانة والقبة في طرابلس احتجاجا على الوضع المعيشي، مشيرة إلى حدوث إطلاق نار في المدينة وانتشر مقطع فيديو يظهر بعض المواجهات بين عناصر في الجيش اللبنانيين ومحتجين.

تفاصيل اجتماع سعودي أمريكي فرنسي من أجل لبنان

لبنان ..إحباط تهريب 100 ألف قرص مخدر إلى السعودية

وفيما أشارت المعلومات إلى أن التحركات بدأت على خلفية وفاة طفل لعدم وجود كهرباء لآلة الأوكسجين التي يعالج بها، قالت مواقع إخبارية محلية إن عناصر الجيش بدأوا بإطلاق النار في الهواء لإبعاد المحتجين، لافتة إلى أن عددا من الشبان عمدوا إلى رمي الآلية العسكرية بالكراسي والحجارة.

واليوم أيضا، وقع إشكال أمام محطة للوقود قرب دار الفتوى في محلة عائشة بكار في بيروت، حيث أطلقت عيارات نارية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وبالأيام الأخيرة، تشهد مناطق لبنانية عدة احتجاجات شعبية على خلفية الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب وانقطاع التيار الكهربائي وصعوبة الحصول على المحروقات وغيرها من المعاناة التي تكبل حياتهم على وقع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما جعل أكثر من 60 بالمئة من اللبنانيين من الطبقة الفقيرة بالكاد يؤمنون لقمة عيشهم.

لبنان قطاع الكهرباء الدولار الاحتجاجات الوكالة الوطنية للإعلام انقطاع الكهرباء الأوضاع المعيشية

موضوعات متعلقة

ياسمين رئيس في لبنان للمرة الثانية لتصوير مسلسل 60 دقيقة

تفاصيل اجتماع سعودي أمريكي فرنسي من أجل لبنان

ترشيحاتنا

احتفالا بذكرى ثورة يونيو.. محافظ القاهرة يقرر فتح الحدائق مجانا للجمهور

لو رايح معرض القاهرة للكتاب.. اعرف خطوط النقل العام المخصصة

فتح جميع الحدائق بالقاهرة مجانا غدا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

صدى البلد ينشر قائمة بـ 134 بطلا وبطلة تأهلوا لأوليمبياد طوكيو2021

شاهد.. لحظة الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من اللقاح المصري

وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الصربية لمناقشة تعزيز التعاون الفكري والفني بين البلدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد رسمي من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

محمد صلاح خارج قائمة منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.. تعرف على التفاصيل

قرار جديد من تاكيس جونيس فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

كأس العرب للشباب .. تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر الخطيرة وخضوعه لعملية جراحية

لم تكن مجرد لحظة عابرة.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين في 30 يونيو

٥ ملايين دولار.. حلبية يكشف حقيقة عرض بيراميدز لـ على ماهر

"الزراعة": ضبط أكثر من 218 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

مش بس للترطيب.. 9 فوائد صحية لتناول البطيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

30 صورة ترصد احتفالية البالون الطائر بالأقصر بذكرى ثورة يونيو

" القباج " تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات.. صور

على متن خطوط تركية| ضبط هيروين ومواد مخدرة مع راكبين في مطار شرم الشيخ

فيديو

هدية الرئيس.. رسائل أمل من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

حسام حبيب ليس الوحيد.. أشهر خلافات الفنانين مع آبائهم

فيديوجراف|مسلم.. تعيين ساجد جافيد وزيرا للصحة البريطانية

فيديو جراف.. شربه رياض محرز والشيف نصرت .. فنجان قهوة بالذهب 

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: المدن الجديده في مصر.. وصناعة التنمية العمرانية

إبراهيم عمران يكتب: فى ذكرى الثورة.. يعلو بناء الأمة

رمضان البيه يكتب: إلى السيد الرئيس

أحمد محمود سلام يكتب: مقدمات ثورة 30 يونيو

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثورة 30 يونيو قبلة الحياة للهوية المصرية

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ