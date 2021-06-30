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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الاعتماد.. ننشر تشكيل الجهاز الفنى الجديد للمقاصة بالكامل

محمد عبدالجليل مدرب
محمد عبدالجليل مدرب المقاصة

اعتمد مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة تشكيل الجهاز الفنى الجديد الذى سيقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بقيادة محمد عبد الجليل خلفا لمحمد عظيمة.



ويتكون الجهاز الفنى الجديد للمقاصة من وليد هويدى مديرا للكرة، ومحمد عبد الجليل مديرا فنيا، ومعه طارق حجاج مدربا عاما، وإسلام عادل مدربا، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، بينما رحل كل من بلال محيى الدين المدرب العام السابق فى جهاز محمد عظيمة، وأحمد بهلول مخطط الأحمال.



فى هذ السياق، أبدى محمد عبد الجليل المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، سعادته بتدريب الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.
 


وقال عبد الجليل إن تدريب المقاصة يعد "تكليفا له” فى ظل العلاقة الكبيرة التى تربطه بهذا النادى والذى يتواجد داخل جدرانه منذ 13 عاما.



وأضاف أن لديه مهمة وهي الحفاظ على الفريق وظهوره بمستوى جيد خلال الجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.



وتابع: “الجميع يعلم بمعاناة النادى من الناحية المادية فى الوقت الحالى، ولكن ثقتى بلا حدود فى عبور الأزمة، والجميع سيحصل على مستحقاته كاملة كما تواعدنا فى نادي المقاصة طوال السنوات الماضية"، موجها الشكر إلى أحمد هويدى رئيس النادى، ووليد هويدى المشرف على الكرة ومدير الكرة بالفريق.
 

للمقاصة الجهاز الفنى الجديد محمد عبد الجليل المدير الفنى الجديد أحمد هويدى

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