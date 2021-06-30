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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للمرة الأولى منذ 1996.. وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يتابع امتحانات الثانوية السودانية بالقاهرة

وفد تنسيقية الشباب
وفد تنسيقية الشباب

قام وفد صباح اليوم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة المدارس التى يجرى بها اختبارات الثانوية العامة للسودانيين الذين يعيشون بمصر، وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها ، منذ أن بدأ إجراء هذه الاختبارات في مصر منذ عام 1996.

 

وكان في إستقبال وفد التنسيقية السفير السوداني محمد إلياس ، وعدد كبير من الدبلوماسيين السودانين والشخصيات السياسية أبرزهم سهيل محجوب قنصل السودان والدكتور حسين محمد عثمان وزير مفوض ورئيس  المجلس الأعلي للجاليه السودانيه ومسؤلي التعليم والقائمين علي وضع الإمتحانات بالإضافة لعدد كبير من أولياء الأمور السودانيين وتغطية إعلامية كبيرة من قبل الإعلام السوداني .


وتم إستقبال وفد التنسيقية بالورود وقام السفير السوداني بتقديم الشكر للوفد، وأكد علي سعادته بالحضور وخاصة أنهم من البرلمانيين الشباب لتقديم نموذج يحتذي به للشباب السوداني وهذه الزيارة تأكيد علي قوة وترابط العلاقات بين الدولتين .

 

وبدأ الوفد بتفقد المركز الذي يجري به الإمتحانات ويحتوي علي مدرستين وكان ملحوظا النظام والإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، ويعد هذا المركز الأكبر علي الإطلاق داخل أو خارج السودان ويقدر عدد الطلاب بالمدرسة الأولى التى يجرى بها الاختبارات ١١٠٦ طالب، وبالمدرسة الثانية ٤٤٠ طالب، ينتمون الى دولتى السودان وجنوب السودان ويعيشون على الأراضى المصرية.

 

جدير بالذكر أن أعمال الاختبارات تجري تحت إشراف إدارة الجيزة التعليمية، حيث يتم وضع الامتحانات بالسودان وإرسالها إلي مصر لإجراء الاختبار ثم يعاد إرسال الإجابات الى السودان للتصحيح وإعلان النتائج.

 

وضم وفد التنسيقية النائب طارق الخولي والنائبة رشا أبو شقرة والنائب أحمد فتحي والنائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس النواب والنائب محمد عزمي والنائب محمد فريد أعضاء مجلس الشيوخ.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين اختبارات الثانوية العامة للسودانيين السفير السودانى الإعلام السوداني الإجراءات الاحترازية

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