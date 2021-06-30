مدرب منتخب المغرب يعرقل انضمام سفيان رحيمي لـ الأهلي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحيفة مغربية عن موقف خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب من إمكانيه انضمام سيفان رحيمي نجم فريق الرجاء المغربي للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية

وأكدت صحيفة “ المنتخب ” المغربية أن مدرب المنتخب يقدر امكانيات رحيمي وأهميته بالنسبة للمنتخب مشددا على أنه يرغب في انضمامه للدوري الفرنسي

وأضافت الصحيفة أن المدرب يري أن الأنسب لرحيمي هو الدوري الفرنسي من أجل تطوير إمكانياته

كان الرحيمي قد اعلن من فترة عن رغبته في البقاء داخل الرجاء من أجل التتويج بالبطولات



وقاد رحيمي الرجاء للوصول لنهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز أمام بيراميدز بضربات الجزاء (5-4) حيث انتهى الوقت الأصلي في مصر والمغرب بنتيجة التعادل السلبي.

موسيماني يتمسك بضم سيرينو

من جانبه تمسك بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بضم جاستون سيرينو صانع ألعاب صن داونز في فترة الإنتقالات الصيفية وذلك بعد ان فشلت عملية إنتقالة في يناير الماضي بسبب مغالاة ناديه في طلباته المادية.

ورغم أن مسئولي الأهلي اعلنوا في وقت سابق غلق باب إستقدام سيرينو للقلعة الحمراء بسبب المقابل المادي الكبير الذي وصل لخمسة ملايين دولار، لكن موسيماني تمسك بضم اللاعب وحاجته الفنية له خاصة مع علمه أن صن داونز لن يغالي تلك المرة في طلباته مع بحثه عن بديل لسيرينو الذي يرغب وبشدة في اللعب للاهلي بأي شكل.

وأبلغ موسيماني مسئولي الأهلي برغبته الشديدة في ضم سيرينو وفتح باب التفاوض من جديد مع صن داونز والذي لن يطلب نصف الرقم الذي تحدث عنه في وقت سابق ، ويري المدير الفني للاهلي أن سيرينو هو الورقة التي تنقص الفريق الذي يبحث عن تكوينه لعدة أسباب أهمها مهارته العالية وفهمه لطريقته بجانب إجادته للعب في كل المراكز الامامية سواء كجناح ايمن وايسر أو صانع لعب وبالتالي سيكون حل مهم ومؤثر في الموسم المقبل إضافة للخبرات الكبيرة التي أكتسبها نتاج مشاركته في العديد من نسخ دوري أبطال أفريقيا مع صن داونز وكذلك شخصيته القوية داخل الملعب وقدرته علي مجابهة الضغوط ومواجهة اقصي الظروف في المستطيل الأخضر وصنع الفارق مع زملائه.