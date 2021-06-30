وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الصربية لمناقشة تعزيز التعاون الفكري والفني بين البلدين

على هامش افتتاح فعاليات الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب..

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مايا جويكوفيتش نائبة رئيس الوزراء و وزيرة الثقافة والإعلام الصربي على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة ٥٢ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات الفكرية والفنية بين البلدين وذلك بحضور صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات العلاقات الثقافية الخارجية وأعضاء الوفد الصربي المرافق.

تناول اللقاء مناقشة واستعراض آليات تنظيم مجموعة من الفعاليات الابداعية المتنوعة بين البلدين ومشاركة الفرق الفنية الصربية في المهرجانات الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة إلى جانب وضع خطة للتعاون في مجال الترجمة والنشر لكبار الادباء من الجانبين لعرض التجارب الثقافية والفنية في كلا المجتمعين بالاضافة الى الاستفادة من خبراء أكاديمية الفنون المصرية لتدريب فنانين من صربيا.



قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مشاركة صربيا فى الدورة ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي تجسيدا للتعاون الثقافي بين البلدين في الآونة الأخيرة حيث كانت مصر ضيف شرف معرض بلجراد للمرة الاولى ، مشيرة أن الثقافة والفنون وسيلة للتقارب والتعارف بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة، وأكدت أهمية تكثيف التبادل الثقافى والفنى بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة وزيادة أعداد العازفين وعارضي البالية من صربيا في مصر لتبادل الخبرات في هذا المجال .



من جانبها أكدت جويكوفيتش وزيرة الثقافة والإعلام الصربي على ثراء الثقافة والحضارة المصرية مشيدة بالدور الرائد والمميز الذي تلعبه وزارة الثقافة المصرية فى تفعيل آليات التواصل الإبداعي وإحداث حالة متميزة من الحراك الفكرى والفنى بين مصر ومختلف بلاد العالم ، وأبدت سعادتها بإقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصرى والصربي والمشاركة في المهرجانات الفنية في مصر، إضافة إلى التعاون بين صناع السينما في البلدين لإنتاج عروض سينمائية مميزة إلى جانب تقديم الثقافة والفنون المصرية إلى الجمهور الأوروبي لتشجيعهم علي زيارة مصر والمشاركة في الفعاليات والانشطة الثقافية والمهرجانات الدولية و معارض الفنون التشكيلية الدولية